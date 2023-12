Desde el pasado domingo, la princesa Leonor se encuentra realizando un entrenamiento especial en la Escuela Militar de Montaña que la Academia General Militar tiene en la zona del Pirineo Aragonés. Unas prácticas en la nieve que forman parte de la instrucción castrense de la heredera y que han coincido con los días previos a la Navidad. De hecho, una vez finalizada su estancia en el centro, la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia volverá a Madrid, para disfrutar de unas semanas de descanso en familia.

En estos días en el Pirineo, además de quedar patente una vez más la buena sintonía que la princesa Leonor mantiene con sus compañeros y compañeras, hemos sido testigos de un detalle del que, hasta ahora, no teníamos constancia o, al menos, no de manera tan evidente: la hija mayor de los Reyes se desenvuelve con maestría en las pistas.

La princesa Leonor esquiando. / Gtres

Un detalle que recuerda inevitablemente a su padre, el Rey Felipe, que es un apasionado del esquí. Un deporte que el monarca practica de manera regular, siempre que sus compromisos oficiales lo permiten. De hecho, cada año es habitual que el jefe del Estado aproveche la temporada en la que las pistas están abiertas para hacer una escapada con amigos a alguna estación destacada de la geografía española. Por ejemplo, el pasado año estuvo en Baqueira y en Sierra Nevada en dos de sus salidas privadas, pero suele acudir también a Astún y Candanchú, donde ha estado ahora su hija mayor.

En todos estos viajes siempre le acompañan algunos amigos, entre los que se encuentran su primo Beltrán Gómez-Acebo o Pedro López-Quesada, marido de su prima Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Sin embargo, la que nunca suele acompañarle es la Reina Letizia, que no es muy aficionada a este deporte.

El Rey Felipe esquiando. / Gtres

Doña Letizia, poco aficionada a la nieve

A pesar de que la Reina no suele ir a esquiar, esto no significa que no la hayamos visto en más de una ocasión en las pistas. Por ejemplo, antes de la boda, en el año 2004, doña Letizia estuvo en Baqueira y las imágenes de la entonces prometida del príncipe Felipe haciendo una cuña en una pista poco empinada se publicaron en todas partes. Más tarde, en 2005 volvió a Baqueira y fue la última vez que la vimos allí.

Varios años después, en 2017, los Reyes y sus hijas estuvieron en las pistas de Astún, donde se vio a la Reina mucho más suelta, al igual que a sus hijas. Aunque no han trascendido imágenes, sí que se sabe que en alguna ocasión la Familia Real ha estado de vacaciones en alguna exclusiva estación de esquí, como es el caso de Courchevel. A esto se añade que la princesa Leonor y la infanta Sofía también han esquiado con el colegio y han recibido clases particulares. De ahí la soltura de la princesa en las pistas, que está en línea con la de su padre.

La Familia Real en Astún. / Gtres

Y aunque por el momento no hay documentos gráficos que demuestren que padre e hija hayan disfrutado juntos de esta afición común, no cabe duda de que la destreza de Leonor es fruto de años de prácticas y no de la casualidad. Además, se nota que la princesa disfruta en la nieve, algo que la une, aún más, con su padre.