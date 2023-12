Quedan pocos días para la Nochebuena y en todas las casas se ultiman los detalles para la que es, sin lugar a dudas, una de las cenas más especiales del año. El Palacio de la Zarzuela no es una excepción y allí también se disfruta de una cena diferente en el día de Nochebuena. Una velada en la que los Reyes don Felipe estarán junto a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero también con parte de la familia de doña Letizia, que suele pasar la Nochebuena en el recinto del Palacio de la Zarzuela.

Aunque nunca trascienden imágenes de la celebración navideña de la Familia Real, sí que se sabe cuál es el menú del que disfrutan en esta noche tan especial, en la que, además, se emite el tradicional Mensaje de Navidad del Rey.

Felicitación navideña de Casa Real. / Gtres

Tal como se ha podido saber, en esta velada no se siguen las pautas de alimentación que habitualmente marcan la dieta de los Reyes, sino que se permiten algunas licencias. Hay que tener en cuenta que la Reina Letizia suele seguir una dieta bastante estricta, que le permite mantenerse en forma. No obstante, la Navidad es el momento ideal para dejarse llevar.

El menú navideño de la Reina Letizia

En la cena de Nochebuena en casa de los Reyes don Felipe y doña Letizia no se sirven platos copiosos como ocurría en tiempos de Juan Carlos I, pero sí que hay platos especiales, diferentes a los del día a día. Por ejemplo, en el menú no falta el pavo relleno con verduras, el salmón ahumado (doña Letizia es una gran apasionada de este pescado, rico en Omega 3), jamón ibérico y pastel de marisco. Además, también se sirven otros platos como el foi y las angulas y como postre, no se prescinde de los dulces tradicionales navideños, que comparten plato con frutas y helado con sabor a café, que es el favorito de la madre de doña Letizia, Paloma Rocasolano.

Aunque no hay detalles de cómo celebrarán las fiestas los Reyes y sus hijas, estas serán las primeras navidades de la princesa Leonor como mayor de edad, desde que cumpliera 18 años el pasado mes de octubre. La princesa se encuentra en estos momentos centrada en su formación militar, pero ya termina el trimestre y vuelve a casa para las vacaciones. De la misma manera, su hermana, la infanta Sofía, regresó a España procedente de Gales a principios de diciembre, por lo que ahora ambas tienen por delante varios días para disfrutar de su tiempo juntas.

La princesa Leonor en Astún. / Gtres

Leonor tiene libre hasta pasada la Pascua Militar, aunque en el caso de la infanta Sofía tendrá que volver a Reino Unido a principios de enero, por lo que no estará en una fecha tan especial como es el Día de Reyes. Algo que ya le pasó a su hermana en los dos años que estuvo estudiando en Gales el Bachillerato Internacional.