Carla Vigo, la hija de la fallecida Érika Ortiz y sobrina de la Reina Letizia ingresó de urgencias en el madrileño Hospital de la Paz el pasado día 19 de agosto, por un motivo de salud cuyos detalles no han trascendido por el momento. Así lo muestran unas imágenes en exclusiva que aporta una reconocida revista de la crónica social de nuestro país este miércoles, en las que se puede ver, además, a Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, los padres de Doña Letizia y abuelos de la joven; en las inmediaciones del centro médico.

Según el medio, Jesús y Paloma se encontraban celebrando, junto a sus respectivas parejas, Ana Togores y Marcus Brandler, el cumpleaños de la hija pequeña de Telma Ortiz, Erin, fruto de su matrimonio con el irlandés Robert Gavin, en la casa que la hermana de Letizia posee en Soto de la Moraleja, una urbanización residencial en el Norte de Madrid; cuando sonó el teléfono y supieron de la fatal noticia. De inmediato, ambos se trasladaron en un mismo coche hasta donde se encontraba Carla con una amiga anónima.

Carla Vigo en un evento en Madrid / Gtres

En las imágenes Carla aparece con el rostro muy serio y triste, con el informe médico en sus manos, mientras es abrazada por su abuela materna, quien se ha convertido en su máximo apoyo desde la muerte de su madre. Cabe recordar en este sentido, que Érika Ortiz fue hallada muerta por su novio, Alberto García, el 7 de febrero de 2007 en el domicilio que ambos compartían en Vicálvaro, en Madrid, cuando Carla tenía tan solo cinco años. Un complicado episodio que dejó completamente abatida a la familia y, especialmente, a su hija, que suele recordarla en sus redes sociales.

Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero, Carla compartió en su perfil en Instagram un desgarrador mensaje junto a una imagen de ambas con motivo del aniversario de muerte de Érika. «Ya han pasado 16 años desde tu viaje sin billete de vuelta, aunque cada vez me duele menos, pero cada día de mi vida lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo (…) Me hubiese gustado disfrutar más contigo, pero la vida a veces no es como esperamos. Bueno, bella flor, ahora sí que nos despedimos, te voy a querer siempre y aunque ya haya hecho el duelo, nunca te voy a olvidar. Te amo», escribió.