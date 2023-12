La infanta Sofía terminó las clases en el Atlantic College de Gales el pasado día 8 de diciembre y puso rumbo a España. Aunque todavía no se la ha visto en público, ni de manera oficial, la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia lleva ya varios días en casa, mientras espera que la princesa Leonor termine el cuatrimestre en la Academia General Militar de Zaragoza y pueda también disfrutar de las vacaciones de Navidad en familia. No será hasta el 22 de diciembre, fecha en la que acaban las clases y los alumnos y alumnas vuelven a sus respectivos hogares. Por ahora, los estudiantes se encuentran centrados en una etapa de exámenes.

La infanta Sofía con la Reina Letizia. / Gtres

En principio, la princesa de Asturias tendrá vacaciones desde poco antes de la Nochebuena hasta comienzos del mes de enero, en concreto, el día 8 de enero tendrá que reincorporarse a la Academia General Militar de Zaragoza. Aunque por ahora la Casa Real no se ha pronunciado al respecto, es probable que este año Leonor participe en uno de los actos más importantes de la agenda de la Familia Real, la celebración de la Pascua Militar, que tiene lugar el 6 de enero y que suele suponer el inicio de la actividad institucional cada año -salvo algunas excepciones-. Hay que tener en cuenta que Leonor ya ha cumplido la mayoría de edad y, aunque está centrada en su formación castrense, su presencia en compromisos oficiales es cada vez mayor, como cuando participó en la recepción del 12 de octubre o en la reciente apertura de la Legislatura.

La princesa Leonor con la infanta Sofía. / Gtres

Sin merienda de Reyes el día 6 de enero

A la espera de que se confirme la presencia o no de la heredera en la Pascua Militar, la que sí sabemos que no estará en Madrid será la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes tiene que incorporarse a principios de enero al Atlantic College de Gales, por lo que no estará en Madrid el día 6. Esto es algo que ya le pasó a la princesa Leonor mientras estudiaba en el centro y que condicionó una de las citas más especiales para la familia Borbón-Ortiz. Y es que cada 6 de enero, tras la Pascua Militar, por la tarde, los Reyes y sus hijas solían ir a merendar a casa de Jesús Ortiz, para recoger regalos y tomar roscón.

En los últimos años, la Familia Real ha optado por celebrar esta merienda por adelantado, dado que Leonor tenía que marcharse. Esto hace pensar en que este año se mantendrá la misma estrategia, ya que esta vez es la infanta Sofía la que tiene que viajar a comienzos de enero. No solo ahora, sino que hasta que termine el Bachillerato Internacional, la hija menor de los Reyes no podrá tomarse el roscón en el día en el que corresponde por tradición. Quizás en un par de años las aguas vuelvan a su cauce y volvamos a ver a la Familia Real acudiendo a casa de Jesús Ortiz cada 6 de enero por la tarde.