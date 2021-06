José Ortega Cano, obligado a pasar por el quirófano

Malas noticias. Este domingo Ana María Aldón ha acudido a ‘Viva la vida’ como viene siendo habitual, pero ha revelado que su marido no atraviesa su mejor momento de salud. Visiblemente afectada, la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’, ha contado que José Ortega Cano pasará el próximo martes por el quirófano. “Le realizaron un TAC coronario con contraste y el resultado de la prueba no es muy favorable. Nos han dado el resultado esta semana…”, ha contado con semblante serio y los ojos vidriosos. La diseñadora, tampoco ha explicado más detalles porque no sabe muy bien qué es lo que le sucede realmente al diestro. “Estamos preocupados. Ni siquiera yo he mantenido una conversación con el médico. No sabemos qué le van a hacer. Lo único que sabemos es que le realizarán un cateterismo, pero claro, cuando vean el daño que hay…”, ha comentado asustada.

Ana María, ha confirmado que el maestro está inquieto porque no sería la primera vez que se somete a una operación de estas características. «Sabíamos que tenía problemas cardíacos, pero no sé qué ha podido ocurrir…”, ha dicho la colaboradora. El pasado mes de abril, Aldón confesó en el programa para el que trabaja, que el padre de Gloria Camila se había realizado unas pruebas médicas, pero que salieron “bien”. Sin embargo, añadió que “su malestar te amarga porque no se puede estar así, está todo descartado, tiene un dolor en el estómago y por la tarde le sube la tensión». Unas dolencias que comenzaron a principios de año, poco después de que superara el coronavirus. «A lo mejor no tiene nada que ver con la Covid-19, pero desde que acabó con el coronavirus empezó. Se le ha hecho todo tipo de pruebas y no hay nada, está igual que hace un mes», explicó a Emma García.

La última vez que se vio a José Ortega Cano en público fue cuando asistió al homenaje a Rocío Jurado. Fue el pasado 29 de mayo cuando se desplazó hasta Chipiona -Cádiz- para acudir a una serie de actos en recuerdo a ‘La más grande’. Lo hizo sin la compañía de Ana María Aldón. “No es mi sitio estar ahí. No quiero ser el centro de atención ni faltar al respeto”, explicó la televisiva. Sí que estuvieron, Rocío y David Flores, Gloria Camila, Amador Mohedano y Rosa Benito, entre otros.

Después, el pasado 3 de junio, Ana María fue al concierto de Pitingo celebrado en Madrid, evento al que estaba invitado el torero. Finalmente, José no asistió debido a que ese mismo día le habían estado realizando pruebas médicas. “No está muy bien. Le han hecho una prueba esta mañana, un TAC coronario con contraste y no se encuentra bien. Cosas suyas del corazón”, dijo por aquel entonces Ana María.