Jorge Javier vs. Kiko Hernández: del ‘morreo’ en televisión a la decepción

La amistad inquebrantable entre Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez ya no lo es tanto. De hecho, podríamos asegurar que los eternos amigos ya no son amigos y que, entre ellos, hay ahora más rencor que cariño, y más reproches que confesiones de esas de altas horas de la madrugada de las que siempre han presumido en la pequeña pantalla.

Ha sido a raíz de la boda del ex colaborador de Sálvame, el pasado fin de semana, con Fran Antón, cuando ha visto la luz el monumental enfado que existe entre los dos televisivos. Jorge Javier Vázquez fue uno de los grandes ausentes al enlace, que tuvo lugar en Melilla, ciudad natal del intérprete, al que sí acudieron, otros rostros conocidos de la crónica social y la televisión de nuestro país, como Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, Laura Fa, Pilar Vidal, Patricia Ledesma o Lydia Lozano, entre otros. Pero, ¿por qué no asistió el presentador?

Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez en Madrid / Gtres

Si bien todo apuntaba a otros compromisos ineludibles de Jorge Javier o, incluso, a la pereza que mil y una veces el periodista ha transmitido sentir por este tipo de ceremonias, lo cierto es que el motivo real no es otro que, precisamente, el comienzo de la relación sentimental de los recién casados. «Llevo sin hablar con él desde que contara en Sálvame que está con Fran Antón y que es gay desde siempre. Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido», contó Jorge Javier en su blog en la revista Lecturas.

«Después de 20 años no sé nada de su vida. Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada. Luego creo recordar que con el paso de los días me envió un mensaje diciéndome que sabía que estaba enfadado con él, pero me quería mucho. Pues, chico, si sabes que estoy enfadado contigo y me quieres mucho, llámame. Que además sabes que estoy en casa de baja», añadió Jorge.

Jorge Javier Vázquez, Carmen Alcayde y Kiko Hernández en TV / Gtres

Unas palabras a las que, por el momento, no ha querido responder Kiko Hernández, quizás, por salvaguardar su intimidad y la de su ya marido, o por una esperanza efímera (o no) de retomar la relación de amistad que unía al ex concursante de Gran Hermano y al presentador de Cuentos Chinos. Cabe recordar en este sentido, que a lo largo de sus dilatadas carreras en televisión, Kiko y Jorge han protagonizado memorables momentos. Sin ir más lejos, en noviembre del año 2022, tras un repaso a la vida de Hernández en Sálvame, los dos se fundieron en un emotivo abrazo y un morreo en toda regla que copó numerosos titulares en la crónica social.

Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez se conocieron tras la salida del primero de la casa más famosa de la pequeña pantalla, en Guadalix de la Sierra; pues fue entonces cuando Kiko comenzó a aparecer en los distintos programas que conforman la parilla de Telecinco, y a labrar su futuro como colaborador.