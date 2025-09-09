Jorge Javier Vázquez, sobre su impactante cambio físico: "Soy yo, aunque no lo parezca"

Jorge Javier Vázquez ha reaparecido en El diario de Jorge tras su impactante cambio de imagen. Y es que el presentador luce completamente irreconocible tras haberse sometido a varios retoques estéticos. De hecho, los últimos días ha llegado a esconder su rostro bajo unas gafas de sol. Sin embargo, en el programa de hoy decidía mostrar cómo ha quedado su nuevo rostro, que ha combinado con una camisa rosa y el pelo teñido con un tono rubio.

De ese modo, hemos podido ver que tiene su piel mucho más tersa, e incluso parece que le cuesta gesticular un poco. Sin embargo, él ha preferido tomárselo con humor y ha celebrado el estreno de la segunda temporada de su programa.

Jorge Javier Vázquez en ‘El diario de Jorge’. (Foto: Telecinco)

«Segunda temporada de El diario de Jorge. Cuando empezamos hubo gente que decía: no van a llegar, no van a llegar…», ha apuntado muy orgulloso. «¡Y aquí estamos». De hecho, poco después han hecho referencia a su nueva cara con cierta ironía: «Sobre todo, recordad una cosa y que os quede grabada en el cerebro: los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse», ha sentenciado contundente respondiendo a la gran cantidad críticas que ha recibido en los últimos días.

Una broma que ha mantenido una vez que ha recibido a sus invitados. «Hola a todos, soy Jorge Javier aunque no lo parezca», les saludaba entre risas. De ese modo, pese al gran aluvión de comentarios que ha recibido al respecto, a él no parecen importarle y prefiere hacer oídos sordos.

Información importante sobre los juegos previstos de esta noche 👇🏻 🏝 #SVAllStarsGala1

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/sf8OJMRhLl — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) September 4, 2025

Al parecer, y según informa la revista Semana, Jorge Javier se habría sometido a una remodelación facial total, por lo que todavía está bastante inflamado. Un procedimiento que trae consigo diferentes técnicas, como un lifting para tensar la piel, una otoplastia para corregir las orejas o rinoplastia para modificar la nariz.

De hecho, esta intervención le ha obligado a cancelar varios de sus compromisos profesionales, como asistir al Festival de Vitoria para promocionar Supervivientes All Stars. Además, antes de pasar por chapa y pintura, Vázquez también pudo disfrutar de un espectacular viaje a Tailandia, por lo que ha vuelto con las energías completamente renovadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Lo cierto es que Jorge nunca ha negado la pasión que siente por los retoques estéticos, según confesaba él mismo en cierta entrevista. «Me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que pá qué, porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno», señalaba al respecto.