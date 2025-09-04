El regreso de Jorge Javier Vázquez a la televisión no ha pasado desapercibido. Tras varias semanas de ausencia y unas vacaciones en Tailandia, el presentador ha reaparecido para ponerse al frente de Supervivientes All Stars 2, pero lo que más ha llamado la atención no ha sido el reality, sino su aspecto físico. A sus 55 años, Jorge Javier ha decidido someterse a una remodelación y los resultados no han dejado indiferente a nadie. En redes sociales, los comentarios sobre su cambio se multiplican, algunos con tono irónico y otros mostrando sorpresa genuina: «Quien adivine cuántas veces se ha operado Jorge Javier le invito a una hamburguesa», escribía un usuario, mientras otro añadía: «Me he quedado patidifuso al ver a Jorge Javier».

Lo cierto es que Jorge Javier nunca ha ocultado su afición por la cirugía estética. En 2023 ya se sometió a una blefaroplastia para corregir los párpados, y en su propio blog de Lecturas llegó a bromear sobre lo mucho que disfruta de estas experiencias. Sin embargo, en esta ocasión, el cambio ha sido mucho más evidente. Al parecer, la intervención se realizó a su regreso de Tailandia y habría sido la razón por la que no acudió hace escasos días al FesTVal de Vitoria, donde Mediaset presentó sus novedades de temporada. Según las fuentes citadas, el procedimiento ha sido un lifting completo, pensado para rejuvenecer su imagen de cara a un año televisivo decisivo para la cadena.

Jorge Javier Vázquez en ‘SV All Stars’. (Foto: Telecinco)

La reacción del público, sin embargo, refleja la división que suelen generar este tipo de transformaciones. Mientras algunos destacan que el resultado es «impresionante» y aplauden la valentía del presentador por afrontar cambios tan visibles en una profesión tan expuesta, otros muestran cierto desconcierto. Comentarios como «Que alguien le diga a Jorge Javier que deje el bótox» o «Va a tener que buscar unas gafas más grandes, que le tapen toda la cara» circulan con fuerza en X (antes Twitter), evidenciando el escrutinio constante al que se enfrentan los rostros televisivos.

Más allá del debate sobre su transformación estética, la vuelta de Jorge Javier es clave para la estrategia de Mediaset. Supervivientes All Stars 2 llega en un momento en el que la cadena busca recuperar terreno en audiencias tras un verano difícil, y confía en el carisma del presentador para fidelizar al público. La presencia de figuras como Adara Molinero, Gloria Camila o Tony Spina en la isla promete ofrecer contenido de alto voltaje, pero será inevitable que parte de la atención siga centrada en el conductor del formato.

Las idílicas vacaciones de Jorge Javier Vázquez en Tailandia

El pasado mes de julio julio, Jorge Javier Vázquez compartió en Instagram algunas imágenes que dejaron entrever el destino elegido para sus vacaciones: Tailandia. El presentador optó por alojarse en la embarcación Summer Casa, anclada en Khao Thong, dentro de la provincia de Krabi, una zona del sur del país famosa por su entorno natural, sus cuevas y su proximidad a enclaves tan reconocidos como la Bahía de Phang Nga. Un paraíso al que viajó desde Madrid recorriendo más de 10.000 kilómetros para desconectar por completo de la rutina televisiva.

Durante su estancia en la embarcación, Jorge Javier disfrutó de todo tipo de comodidades: desde ducha exterior y sistema de sonido con altavoces, hasta colchonetas y equipo de buceo. El alquiler, valorado en 848 euros por día, incluía además seguro, combustible, capitán, bebidas, servicio de azafata, paddle surf y aperitivos. Un plan exclusivo que confirma que el catalán se permitió unas vacaciones a todo lujo antes de afrontar su regreso a la televisión.