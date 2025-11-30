Joaquín Torres rompe su silencio tras la muerte de su padre: "Mi familia no está arruinada"

Joaquín Torres, el arquitecto que saltó a la fama después de haber trabajado con famosos de la talla de Elsa Pataky o Cristiano Ronaldo, está atravesando un momento delicado. Tal y como hemos recogido en LOOK, ha tenido que despedirse de su padre, el emblemático empresario Juan Torres Piñón. Este último fue socio de Florentino Pérez, con quien fundó la constructora ACS. Sus negocios tuvieron mucho éxito y llegó a poseer más de 40 empresas cuyo valor patrimonial superaba los 400 millones de euros. Con este dato se entiende mucho mejor las declaraciones de Joaquín, quien ha afirmado: «Mi familia no está arruinada, lo que hay es una familia absolutamente rota».

El arquitecto dio un paso adelante y aseguró que su hermano Julio había tomado una serie de decisiones poco acertadas. Esto hizo que el clan se dividiese en dos bandos: por un lado estaba Julio y por el otro Joaquín, Andrés y Mayte. La situación generó muchas dudas, pero Torres ha dejado claro que no tienen deudas ni problemas económicos. Todo se basa en conflictos personales que, posiblemente, provoquen mucho más daño.

La promesa de Joaquín Torres

Joaquín Torres durante el funeral de su padre. (Foto: Gtres)

Joaquín Torres reconoce que las diferencias con su hermano le han generado muchos quebraderos de cabeza, aunque siempre encontró una mano amiga en su madre, Joaquina. Lamentablemente, esta última falleció en 2024 y el empresario le hizo una promesa: cuidar del patriarca del clan hasta el final.

Juan Torres pasó sus últimos años en una lujosa mansión situada en Las Encinas. Esta casa, según cuenta Joaquín en ABC, «Era el reflejo de lo que era mi padre, una continua necesidad de demostrar poder, aunque no viese a nadie». Le ha dado una entrevista a Pilar Vidal y le ha explicado que a su progenitor «no le faltó de nada, nos hemos turnado los hermanos para vivir con él. Yo le prometí a mi madre que cuidaría de él hasta el final y así he hecho. Mamá fue amorosa con todo el mundo, pero papá por su carácter y su ambición generó terribles antipatías. Era muy complicado, muy difícil».

El gesto de Joaquín con su hermano

Joaquín Torres posando (Foto: Gtres)

Aunque ya ha asumido que su familia «está rota», está haciendo todo lo posible para poner paz en la situación. Por ese motivo, ha pisado el freno y quiere tomar distancia de los problemas que tiene con Julio Torres.

Siguiendo sus propias palabras: «Más allá de lo que robó mi hermano Julio, no quiero estar litigando años, ni quiero que mi hermano vaya a la cárcel ni que se vaya de España. Necesito cerrar ese capítulo, la muerte de mi madre arrebató mi vida y he tenido que ocuparme de algo que nunca me interesó que es el patrimonio familiar. La batalla con mi hermano Julio nos ha trastocado la vida no sólo a mi madre sino a todos».

Raúl Prieto, un apoyo fundamental

Joaquín Torres y Raúl Prieto el día de su boda en Sevilla. (Foto: Gtres)

Durante los últimos años, Joaquín Torres ha contado con el respaldo de Raúl Prieto, aunque también han tenido que enfrentarse a algunos desencuentros.

Después de mucho pensar, ha llegado a una conclusión: «Necesito priorizarme, quiero rodearme de amor no de odio y ahora tengo rabia, tengo que limpiarme el alma. Me hubiese gustado que mi marido se quedase conmigo, aunque no hubiésemos podido salvar el matrimonio».