Mantener una figura así, sea como fuere, no es casualidad. Detrás hay una combinación de dieta equilibrada, buenos hábitos y, por supuesto, ejercicio regular. La influencer sigue una rutina variada que incluye cardio, boxeo y barre, disciplinas que le permiten quemar grasas y fortalecer su musculatura. Jessica Goicoechea es sumamente dedicada a sus entrenamientos. Incluso cuando está de viaje, la joven siempre se las ingenia para encontrar un gimnasio donde continuar tonificando su escultural cuerpo, tal y como se puede ver en su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de dos millones de seguidores.

Jessica Goicoechea ¿Ilusionada de nuevo?

En Ibiza, al margen de lo anterior, Jessica Goicoechea ha sido fotografiada, en actitud muy cómplice y cariñosa, con un chico cuya identidad no ha trascendido, por el momento. Un detalle que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre una posible nueva ilusión para la influencer, y que ha puesto de nuevo sobre la mesa la información que destapó el programa Socialité, en Telecinco. «Vi a Goicoechea roneando con un chico en un beach club de Formentera. No sé si es su nuevo máximo o un rollo de una noche, pero que ahí había algo, seguro. Tenían las bocas muy cerca todo el rato, se susurraban cosas al oído, bailaban, había tonteo y todo el rato estaban acaramelados», confirmó un confidente al citado programa.

Este verano es el primero después de dos años que Jessica Goicoechea pasa soltera. La influencer, cabe recordar, rompió su relación con Marc Bartra hace apenas unas semanas, según desveló el periodista y TikToker, Abel Planelles. Jessica Goicoechea y Marc Batra comenzaron su relación en el verano de 2022, si bien no fue hasta un tiempo después cuando ambos confirmaron su romance a través de sus respectivos perfiles en la ya citada red social, durante un viaje por la celebración del cumpleaños del catalán.

Aunque ninguno de los dos no se ha pronunciado al respecto de esta noticia, la ruptura, en palabras de Planelles, se habría producido en buenos términos. «Por lo que me cuentan, cero mal rollo. No hay mala relación; de hecho, al contrario, hay buena relación. Nunca se sabe si puede haber una segunda o una tercera oportunidad, pero, hoy por hoy, la relación está rota», expresó.