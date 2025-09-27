Javier Erro habla por primera vez de su encuentro con la Reina Letizia: "Me quedé en shock"

Este fin de semana, todos los focos han estado puestos sobre Navarra por la visita de la Casa Real a esta Comunidad Autónoma española. Felipe VI, al lado de su esposa, Doña Letizia, y su primogénita, la princesa Leonor, ha hecho una turné por estas tierras. Se trata de un momento muy importante para la heredera al trono, que ha estrenado el título de princesa de Viana y ha debutado como tal 10 años después de recibirlo. Durante estas jornadas, los tres miembros de la Corona han compartido momentos distendidos y cómplices con los ciudadanos locales, como acostumbran, con el fin de mostrar mayor cercanía con la sociedad a la que representan. Uno de los instantes más emotivos y que, a todas luces, Javier Erro no va a olvidar, ha sido cuando ha tenido la oportunidad de cantar en directo para Sus Majestades, algo que le dejó totalmente «en shock».

Todo ocurrió en el monasterio de Leyre, en los jardines de Juan Manuel Serrat junto a las ruinas de San Pedro en Viana. Erro, por su condición de periodista, se disponía a efectuar la cobertura del acto cuando los Reyes y la princesa se acercaron a la prensa y a los allí congregados para preguntarles cómo se encontraban. La conversación fue agradable y acabaron hablando de música, un ámbito que apasiona al joven, que fue participante del talent de TVE, La voz, y formó parte del equipo de Pablo López.

La princesa Leonor y los Reyes Felipe VI y doña Letizia. (Foto: Gtres)

Lo que nadie esperaba es que todo desencadenara en la interpretación de un fragmento de un tema muy especial para él: A million dreams de El gran showman, una referencia cultural que ha cautivado a doña Leonor, muy fan de esta película desde pequeña.

La Reina Letizia y la princesa de Viana en Navarra. (Foto: Gtres)

El mensaje de Javier Erro en Instagram y en la televisión

Después de vivir tan trascendental experiencia, tanto para su vida profesional como personal, Javier Erro ha querido compartirlo con sus fans en redes sociales, donde acumula más de 40.000 seguidores. «Estás de cobertura siguiendo a los Reyes, a punto de entrar en directo y la escena acaba así», ha comenzado escribiendo. De la misma manera, ha reflejado sus sensaciones al lado de los monarcas y de la princesa: «¡Encantadores y muy cercanos!», ha deslizado. Y ha afirmado que será un «momento para recordar» durante toda su existencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JAVIER ERRO (@javiererro)

Un texto que ha acompañado con un video en el que se le puede ver a él entablando una charla de carácter cercano con doña Letizia, Felipe VI y la princesa de Asturias. Tal ha sido la sintonía que incluso se han abrazado y la Reina le ha dedicado una frase inesperada tras conocer los años de Javier, que tiene 25. «Eres como un hijo mío», ha dicho entre risas y sorprendida por su corta edad.

Javier Erro junto a la Reina Letizia, Felipe VI y la princesa Leonor. (Foto: RR.SS.)

Siguiendo la misma línea, el comunicador ha intervenido en D corazón, programa de la cadena pública para la que trabaja y que está capitaneado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos. En este espacio ha revelado cómo se siente y cuáles han sido sus impresiones, además de describir el inolvidable instante. «Fue la Reina la que me pidió que cantara una canción», ha reconocido. «Fue todo muy genuino y fueron muy simpáticos», ha comentado. «El protocolo saltó por los aires y yo me puse muy nervioso», ha apuntado.