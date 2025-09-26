Como cada viernes, la Casa de Su Majestad ha hecho pública la agenda oficial de los Reyes Felipe y Letizia, así como de la Reina Doña Sofía, para la próxima semana, que se desarrollará entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre de 2025. La actividad institucional volverá a estar protagonizada por actos de alto nivel diplomático y cultural, destacando la conmemoración de aniversarios de prestigio, entregas de premios nacionales e internacionales, inauguraciones y aperturas de cursos académicos, así como reuniones de carácter institucional y social.

La semana comenzará el lunes 29 de septiembre con una intensa jornada para el Rey Felipe VI. A primera hora de la mañana, el monarca asistirá a la conferencia impartida por el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, D. Josep Borrell Fontelles, en el marco del Military Framework – Chiefs of Defense, que se celebrará en el Hotel Eurostars Madrid Tower. Esta cita reunirá a destacados miembros del ámbito militar y político, y contará con cobertura informativa exterior abierta a los medios. Más tarde, el monarca se desplazará al Teatro Real de Madrid para participar en la conmemoración del XXV aniversario de Nueva Economía Fórum, donde pronunciará un discurso sobre los retos y oportunidades de la economía española en el contexto internacional. La jornada finalizará con un viaje a Barcelona para la entrega de la tercera edición de los premios Vanguardia, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Catalunya y donde se reconocerá la labor de personalidades y empresas que han destacado en distintos ámbitos de la sociedad.

Los Reyes Felipe y Letizia en Egipto. (Foto: Gtres)

El martes 30 de septiembre estará marcado por dos actos principales. Por la mañana, la Reina Letizia presidirá la entrega de la quinta edición de los premios Retina Eco en el Real Teatro de Retiro de Madrid, un galardón que reconoce la innovación y el compromiso ambiental de proyectos y empresas españolas. Más tarde, el Rey Felipe VI se trasladará a la Universidad de Valencia para la apertura del curso universitario 2025/2026 en el Centro Cultural La Nau, un evento que incluye palabras de Su Majestad y que contará con cobertura limitada a un grupo reducido de medios, además de transmisión en streaming para el público general.

El miércoles 1 de octubre, el Rey continuará con su agenda en la Comunidad de Madrid. Por la mañana, participará en la reunión extraordinaria de la Real y Militar Orden de San Fernando en el Palacio Real de Aranjuez, un encuentro de carácter protocolario y militar, seguido de la inauguración de la rehabilitada Casa del Labrador en el Real Sitio de Aranjuez, un edificio histórico que abrirá sus puertas tras una intervención integral en sus jardines y espacios interiores.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El jueves 2 de octubre estará marcado por la actividad de Su Majestad la Reina Letizia, quien presidirá la entrega de los Premios UNICEF España 2025 en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Este acto, que reconocerá la labor de instituciones y personas comprometidas con los derechos de la infancia, será transmitido en streaming para todos los interesados. Por la tarde, el Rey Felipe VI inaugurará la VII edición del Foro La Toja – Vínculo Atlántico en O Grove (Pontevedra), un encuentro centrado en el fortalecimiento de los lazos entre España y otros países del Atlántico, con intervenciones y debates sobre políticas económicas y sociales.

Finalmente, el viernes 3 de octubre, Doña Letizia participará en la apertura del curso de Formación Profesional 2025/2026 en el Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional Lumbier I IP, en Navarra, un acto que subraya la apuesta institucional por la formación técnica y profesional de calidad. A continuación, el Rey Felipe VI recibirá en audiencia a una representación de los medallistas españoles participantes en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 en el Palacio de La Zarzuela, reconociendo así el esfuerzo y los éxitos deportivos del país. La Reina Sofía, por su parte, continuará su labor institucional de apoyo a diversas actividades culturales y sociales, manteniendo su presencia simbólica y activa en la agenda de la Casa Real.