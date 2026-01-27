Jaime de Marichalar reaparece en París y reconfirma su fuerte compromiso con la moda

Jaime de Marichalar ha reaparecido tras su presencia en el responso por Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de los Santos Andrés y Demetrio. Lo ha hecho en la ciudad de París, donde durante los días 26, 27, 28 y 29 se celebra la Semana de la Moda de Alta Costura. El que fuera marido de la infanta Elena reconfirma así su compromiso con la moda internacional, un ámbito al que está estrechamente ligado, puesto que forma parte de la cúpula, en España, del poderoso grupo LVMH, que es dueño de firmas como Louis Vuitton, Dior, Fendi o Loewe. Durante la jornada del 27 de enero, el protagonista de estas líneas ha presenciado el desfile de la casa de moda francesa Schiaparelli.

Para la ocasión y siendo fiel a su estilo, el aristócrata español ha elegido un exquisito look compuesto por varias piezas. Combinado con un pantalón marino de fino cuadro gris, ha defendido una camisa de rayas horizontales burdeos, blancas y cielo, una corbata con motivos rojos sobre fondo azul. Acompañando lo descrito, se ha abrigado con un chaquetón crema con patrón de sahariana y cuello de pelo y con una bufanda color marrón chocolate. A la salida del show, ha cubierto su rostro con unas gafas de sol oscuras. A esta cita ha acudido en solitario y no ha contado con la compañía de su hija, Victoria Federica, que ha heredado de su padre su pasión por la moda y que ha estado presente en otros desfiles junto a él en ediciones pasadas del mismo evento.

Jaime de Marichalar en París. (Foto: Gtres)

Otros asistentes al desfile de Schiaparelli

Jaime de Marichalar no ha sido el único que ha tenido la oportunidad de admirar las nuevas creaciones de Daniel Rosebery, director creativo de Schiaparelli. A las puertas del enclave donde ha tenido lugar el pase, se ha sucedido la llegada de otros rostros conocidos. Chiara Ferragni ha vuelto a la vida pública tras la resolución del caso Pandoro, del que resultó absuelta. Lo ha hecho con un outfit de cuero café con leche compuesto de una falda de tubo y una biker estructurada con considerables hombreras y detalles dorados.

Chiara Ferragni en París. (Foto: Gtres)

Lauren Sánchez y Jeff Bezos tampoco se perdieron la cita del diseñador que materializó el vestido de novia de la comunicadora. Bezos ha sorprendido con barba y Lauren ha deslumbrado con un impecable traje rojo con stilettos de vertiginoso tacón. Un look al que puso el broche de oro con un bolso blanco perteneciente al catálogo de Schiaparelli.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos en París. (Foto: Gtres)

Carla Bruni, que ha recuperado la sonrisa tras la salida de su marido, Nicolas Sarkozy, de la cárcel La Santé, ha disfrutado de la pasarela rindiendo homenaje al protagonista del día. Lo ha hecho con un total look negro formado por un vestido con frunce lateral y vertiginosa raja que dejaba al descubierto gran parte de una de sus piernas, en las cuales llevaba unas medias de encaje de lo más sexys.

Carla Bruni en París. (Foto: Gtres)

Se ha cubierto con un abrigo oversize con un largo casi hasta los pies y solapas de raso —el mismo que ha llevado Teyana Teylor—. Todo ello en perfecta sintonía con un collar dorado ancho y un bolso trenzado con unos dedos que «agarraban» su mano del diseñador protagonista y unas gafas de sol carey con cristal de espejo.

Demi Moore en París. (Foto: Gtres)

Demi Moore no ha dejado a nadie indiferente con su atuendo animal print en blanco y negro con destellos brillantes y tocado del mismo estampado. Una arriesgada elección que ha combinado con complementos negros.