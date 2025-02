El clan Ostos continúa situado en el centro del huracán mediático después de que protagonizaran un grave altercado, el pasado 17 de febrero, en el hotel Wellington de Madrid. Todo ocurrió muy deprisa y las versiones sobre lo ocurrido distan mucho la una de la otra en función de si la cuenta Jaime o Jacobo Ostos. Ambos defienden y mantienen sus posturas de lo ocurrido aquella noche sin dar ninguno su brazo a torcer. Ahora con un vídeo que muestra qué pasó ese lunes, puede que alguno cambie de opinión.

Cada uno de ellos ha acudido a diversos programas de televisión, siendo Jacobo el último en hacerlo. Ha sido la tarde de este sábado 22 de febrero en el programa Fiesta. Allí ha continuado explicando que los hechos no se desarrollaron como dijo y repite Jaime, sino que asegura que todo es mentira. Por su parte, su hermano mayor acudió antes al plató de De Viernes con unos acontecimientos muy diferentes. Ahora, entre una versión y otra, el programa presentado por Emma García ha intentado dar luz al conflicto con un testigo que estaba esa noche allí.

La versión de Jaime

Por el momento, Jaime asegura que su hermano es un hombre violento y que fue él quien le hirió aquella noche haciendo que, pocos días después, tuviera que acudir a un centro hospitalario, ya que había empeorado y sus lesiones sufridas durante el supuesto forcejeo, no mejoraban. El hijo del torero ha señalado que Jacobo llegó a tirar a su padre por las escaleras en una ocasión, intentando de ese modo dejar ver que no es una persona pacífica. Lejos de esos problemas del pasado, Jaime Ostos Jr mantiene que fue su hermano quién inició la riña y no a la inversa. Tanto es así que el mayor de los hijos del diestro, expresó que no le dio tiempo a reaccionar debido a que Jacobo le propinó el golpe directamente a las puertas del hotel madrileño.

Jaime Ostos en un hospital de Madrid. (Foto: Gtres)

El hijo de Consuelo Alcalá, primera esposa del torero, aun con el hematoma visible aseguró que él desconocía que se estuviera celebrando un evento, solo había ido esa noche a cenar y que, lo que iba a ser una velada en un hotel por el que tiene un sentimiento de apego, se convirtió en una pesadilla tras el encontronazo con su hermano pequeño. «Creía que iba a matarme, pero no tenía miedo, estaba muy triste», expresó.

Jaime Ostos se defiende en ‘De Viernes’. (Foto: Mediaset)

«No me da tiempo a forcejear con él, me pega un puñetazo, me quita los teléfonos y me los tira a la cara. Puedes matar a una persona con un móvil en la cara, es intento de asesinato, yo he tenido suerte de que no se me haya metido en el ojo», explicó en el plató de De viernes. Unas palabras con las que mantiene que su hermano le lanzó los teléfonos cuando él se encontraba en el taxi. Añadiendo que fue precisamente en el vehículo donde empezó a sangrar y le pidió al conductor que le llevara a la comisaría. Allí le mandaron al hospital para obtener el parte de lesiones necesario para interponer la denuncia.

La versión de Jacobo

Lejos de mantenerse en silencio, Jacobo ha querido defenderse de las palabras dichas por su hermano. Lo ha hecho desde el espacio televisivo presentado por Emma García, donde ha desmentido las últimas declaraciones de su hermano en De viernes, de una manera contundente. «Si yo hubiera agredido a mi hermano, no estaría aquí», ha dicho seguro de sí mismo el hijo pequeño del torero. «Si yo agredo a una persona, yo estoy detenido. Yo no he agredido de ninguna de las maneras a mi hermano», dice rotundo.

Jacobo Ostos se defiende en ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

Ante Emma y los presentes ha intentado recordar lo ocurrido esa noche, manifestando que se acercó a su madre, María Ángeles Grajal, que estaba llorando y que esta le dijo que había estado allí Jaime y que le había cogido del brazo y amenazado diciéndole que la iba a matar. Las palabras debieron calar hondo en Jacobo que tal y como ha explicado este sábado: «Dejé de hablar, me quité la chaqueta y me fui a buscarle. Mi intención no era buena. Si alguien le dice a tu madre que la va a matar no sé qué reacción tendríais vosotros». Su confesión ha venido seguida de otra. En ella reconoce que «iba muy caliente», pero que se contuvo, solo le insultó, pero que no hubo agresión, e intenta justificar el hematoma de Jaime diciendo: «El coge el teléfono y me enfoca. Lo cojo porque tengo más fuerza y él se da un golpe en el pómulo. De todas formas, él lleva el reloj en el brazo izquierdo. Su herida coincide con ese golpe que se dio».

Jacobo Ostos en las puertas del hotel Wellington de Madrid. (Foto: Gtres)

Un testigo de los hechos

En medio de la intervención de Jacobo en el programa Fiesta, la presentadora ha dado paso a un testigo que estuvo en la escena de los hechos. «Nos pilló en la puerta del Wellington. Nosotros estábamos de espaldas, no veíamos, solo escuchamos mucho jaleo, escuchamos la discusión», asegura. Pese a encontrarse a poca distancia de los hermanos Ostos percibieron el altercado y al darse cuenta de lo que ocurría procedieron a ir hacia ellos para separarlos, pero fue el personal del hotel quién acabó haciéndolo, según explicó este. El testigo explica que todo ocurrió muy rápido, «en 20 o 30 segundos», pero no duda al mencionar que: «Nosotros no vimos a Jacobo pegando a su hermano, ni mucho menos». Tras esta revelación Emma García le pregunta si está entonces de acuerdo con la versión de su invitado, obteniendo un «sí» por respuesta.

Un testigo del incidente de los hermanos Ostos en ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

Estás últimas pruebas han llegado en un momento en el que la policía se encuentra revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y hablando con el personal que allí se encontraba, así con los asistentes a la entrega de premios de la asociación taurina Las Meninas. El mismo momento donde ambos hermanos han presentado demandas cruzadas y donde solo queda esperar a que la justicia dicte cuál de las dos versiones es la correcta.