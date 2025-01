María Ángeles Grajal revela cuándo presentará las memorias de Jaime Ostos

«Que se prepare España». Con estas palabras, María Ángeles Grajal, viuda de Jaime Ostos, reconoció desde la plaza de toros de Torrejón de Ardoz que, cuando salieran a la luz las memorias que estaba preparando, sobre la vida de su difunto marido, todo iba a cambiar. Y es que cabe recordar que, desde que el torero español murió en Colombia, el pasado 2022, sus hijos y su mujer han protagonizado una mediática batalla por su herencia que, a día de hoy, continúa teniendo todo tipo de versiones y perspectivas.

Hasta ahora, la fecha de publicación de este esperado libro era todo un misterio, pero ha sido durante la última aparición pública de la mencionada en SIMOF cuando se ha conocido el momento en el que se presentarán dichas memorias. «Mi editor me ha dicho que no diga ni media palabra. Pero es inminente», comenzaba a decir ante la insistencia de los reporteros de conocer más detalles al respecto. Aunque en un principio parecía que no desvelaría nada, finalmente María Ángeles ha terminado confesando que será «a mediados de febrero» cuando se publique. Sobre la posibilidad de encontrarse en el evento a Jaime y Gabriela, hijos mayores del torero, María Ángeles ha reiterado que si eso ocurriera «no les saludaría».

María Ángeles Grajal en SIMOF. (Foto: Gtres)

En cuanto al contenido de las memorias, Grajal ya comentó en su día, ante los micrófonos de Gtres, que se basa en «una historia preciosa», pero que tenía claro que habrá gente que se ofenderá por lo que cuenta el libro, sin mencionar ningún nombre en concreto. Y es que desde que falleció el diestro, se produjo una brecha familiar que dividió en dos bandos al clan.

Por un lado, se encuentran los hijos mayores del mismo, Gabriela y Jaime Ostos Jr., nacidos fruto del primer matrimonio de Jaime con Consuelo Alcalá. Ambos han reclamado sus derechos por vía judicial tras argumentar que no se les informó correctamente de la muerte de su padre, por lo que no pudieron participar en el reparto de la herencia, entre otras cosas. Para ello, han solicitado la elaboración de un inventario del patrimonio de su padre que demuestre que poseía grandes obras de arte que faltan en el reparto de la herencia.

Jaime Ostos y María Ángeles Grajal. (Foto: Gtres)

En el bando contrario están María Ángeles Grajal y su hijo Jacobo Ostos, quienes niegan por completo las versiones de los mencionados: «Se llevaron todo lo que quisieron y no les pusimos ningún impedimento ni mi madre ni yo», expresó Jacobo en el programa Así es la vida. Sin duda, una guerra familiar con dos versiones distintas que, con la publicación de las memorias de Jaime Ostos, podría dar un giro de 180 grados.