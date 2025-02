Jaime Ostos Jr., denunciado por amenazar de muerte a Mari Ángeles Grajal: "Te voy a matar"

Jaime Ostos Jr. ha sido denunciado por amenazar de muerte a Mari Ángeles Grajal, tal y como ha podido confirmar este medio mediante fuentes de máxima solvencia. El expediente fue recibido cerca de las 00:00 horas de la noche en una comisaría de Policía Nacional de Alcobendas (Madrid), este pasado lunes 17 de febrero. Una denuncia que se interpuso por la propia viuda del torero y por su hijo tras el grave altercado protagonizado unas horas antes en el Hotel Wellington de la capital.

El hijo mayor del diestro deberá responder a la Justicia después de la riña con su hermano Jacobo. Jaime Ostos Jr. apareció por sorpresa en la entrega de los premios de la peña taurina Las Meninas, presidida por María Ángeles Grajal, adonde llegó con los nervios a flor de piel después de participar en el programa de televisión Y ahora Sonsoles.

Nada más verlo, Grajal le invitó a abandonar el hotel, instantes antes de producirse la amenaza. Según testigos presenciales, este no dudó en increparla y amenazarla de muerte con las palabras: «Te voy a matar». Así lo narraba también después Jacobo Ostos, quien en ese momento no estaba presente, pero cuando llega y se entera de lo sucedido, no dudó en salir a las puertas del hotel en búsqueda de su hermano.

A la salida protagonizó un desagradable desencuentro con el mencionado, con forcejeo y arañazos incluidos. Así lo describió Jacobo Ostos: «Ha venido a provocar y voy a denunciar a la policía. Le ha puesto el dedo en el costado diciéndole que la iba a matar. No le he tocado y eso que se merecía de todo por amenazar de muerte a mi madre pero he podido contenerme». No obstante, Gabriela Ostos ha enviado una imagen de su hermano Jaime con un corte con sangre en la cara, anunciando que ha tenido que acudir a urgencias.

Jacobo Ostos, tras el altercado con Jaime Ostos JR. (Foto: Gtres).

Unas horas después de interponer la denuncia ante la Policía Nacional, todos los focos se dirigían a Mari Ángeles Grajal. La madre de Jacobo ha querido pasar de puntillas por este desagradable episodio. Se ha limitado a confirmar las medidas legales tomadas con un escueto «sí», mientras trataba de restarle importancia al asunto.

Máxima tensión en la familia de Jaime Ostos

El altercado en pleno evento es la enésima muestra de las fracturas en la familia de Jaime Ostos. El reparto de la herencia y el legado -no solo económico- del torero, fallecido el 8 de enero de 2022, fueron el detonante de una ruptura familiar prácticamente definitiva. De un lado, Jaime Ostos Jr. y su hermana Gabriela; del otro, Jacobo Ostos y su madre Mari Ángeles Grajal. El fuego cruzado entre ellos los llevó incluso a lanzarse reproches en un plató de televisión.

Jacobo Ostos, durante su enfrentamiento con Jaime Ostos Jr. (Foto: Telecinco)

La publicación de las memorias de Jaime Ostos, escritas por Mari Ángeles Grajal, han sido la gota que ha colmado el vaso de Jaime y Gabriela. El hijo mayor del torero se quejó de que la viuda de su padre apenas narra en las páginas los episodios de violencia a Consuelo Alcalá pese a que hay sentencia; así como que se pasa por alto su figura y la de su hermana, a quienes solo se recuerda con comentarios despectivos. También, que no se haya hecho mención a una mujer como Lita Trujillo con la que Jaime Ostos compartió 20 años de su vida.