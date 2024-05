La grave acusación que ha recibido Jacobo Ostos durante su encuentro con Jaime Ostos Jr.

El 8 de enero de 2022 es una fecha que los amantes de la tauromaquia tardarán en olvidar: fue el día que falleció Jaime Ostos, uno de los toreros más mediáticos de nuestro país. Su herencia ha generado grandes problemas en su familia y la situación se ha complicado. Después de lo que ha sucedido entre sus hijos Jacobo y Jaime. Este último ha lanzado una grave acusación contra el DJ, quien asegura que va a emprender acciones legales contra su hermano.

Jaime Ostos Jr. asegura que Jacobo tuvo un comportamiento irregular con el torero. «Si realmente eres un Ostos compórtate como tal. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Además sabes la relación que tenías con papá, que no podía contigo y le pusiste la mano encima y no te lo perdonaré nunca», ha declarado durante el último encuentro que han tenido.

Jaime Ostos en la premiere de un documental. (Foto: Gtres)

Jacobo ha negado esta información y ha prometido que pondrá el asunto en manos de sus abogados, pues no consentirá que nadie le acuse de haber tratado mal a su padre, con quién tenía una relación fantástica, según ha contado. «Te va a salir carísimo», le ha advertido

Jacobo Ostos se reencuentra con su hermano Jaime

La guerra entre los hijos de Jaime Ostos parece no terminar nunca. Por un lado está Jacobo y María Ángeles Grajal y por el otro el resto del clan. Jacobo defiende que su madre es tremendamente generosa, por eso no entiende que sus hermanos le estén reprochando cuestiones relacionadas con la herencia del maestro. Promete que la doctora se ha ofrecido a compartir el legado de Jaime, pero los hijos mayores de este insisten en que es una postura fingida.

Jacobo Ostos, durante su enfrentamiento con Jaime Ostos Jr. (Foto: Telecinco)

Jaime Ostos se ha reencontrado con Jacobo en el programa ¡De Viernes! y ha mostrado un mensaje para probar que el DJ no estaría diciendo la verdad. «Vamos a ir a la estocada, como decía papá», ha dicho antes de exhibir el documento.

El hijo de María Ángeles Grajal defiende que los argumentos de su hermano no tienen valor, pues supuestamente llevaba mucho tiempo sin tener un contacto fluido con su padre. Según cuenta, Jaime Ostos no atendía demasiado al torero y en los últimos años únicamente mantenían relación a través de mensajes de texto.

Jacobo ya ha puesto una demanda

Nada más empezar el programa, Jacobo Ostos se ha dirigido a su hermano para entregarle una demanda por «injurias, calumnias y difamación». Jaime no la aceptó, asegurando: «Eso es papel mojado». Justo después le ha acusado de haber tenido una actitud irregular con el maestro, algo que Jacobo no consiente, por eso ampliará la denuncia, según ha contado en el programa de Telecinco.

Jacobo Ostos, durante su enfrentamiento. (Foto: Telecinco)

Jaime no confía en su hermano y le ha señalado delante los espectadores de ¡De Viernes! Concretamente le ha dicho: «A ti papá te ha importado un comino y lo único que has hecho ha sido dejarlo en ridículo en muchos sitios». Justo después le ha recriminado la ropa que se puso durante el último adiós a Jaime Ostos.

«Te presentaste en el funeral de papá con unas zapatillas de deporte. Tienes que tener un respeto a tu padre».

El hijo pequeño de Jaime Ostos cierra filas

Jacobo ha renunciado a su relación con sus hermanos paternos. Insiste en que tiene muy claro quién es su familia y no permite que nadie ataque a su madre. «A mí me da igual tu vida, lo que hagas tú o tu hermana, yo quiero seguir mi vida con mi familia, mi madre, mi tío, mis amigos y mis hermanos de verdad, que no son de sangre, pero son mis hermanos, tú eres solo de parentesco», le ha dicho a Jaime. Este último se ha mostrado en desacuerdo, contestándole: «La vida te pondrá en tu sitio porque la familia es muy importante, será lo único que tengas».