Ya ha pasado un año desde que Jaime Ostos perdiera la vida (8 de enero de 2021) víctima de un infarto, a los 90 años, cuando se encontraba de vacaciones en Bogotá. Su triste adiós llenó de tristeza a sus hijos y mujer, que no podían creer una noticia tan dramática y encima que se hubiera producido a tantos kilómetros de distancia, con los problemas y episodios desagradables que eso conllevó.

Una efeméride que bien merecía la pena ser honrada. Para ello, la viuda, Mari Ángeles Grajal, ha organizado una misa en la Sevilla natal del diestro para recordarlo en una fecha tan señalada. Esto ha supuesto que se produzca el reencuentro con tres de los hijos del malogrado astigitano. Grajal ha atendido a los medios de comunicación allí presentes, a los que le ha confesado su profunda tristeza: «Estoy fatal. Estos días tan señalados, las primeras navidades solas sin él pues han sido muy duras». La gran ausencia la ha firmado Jaime Ostos Jr, que ha declinado participar en este homenaje a su progenitor.

Mucho se ha hablado sobre la relación de la última esposa de Jaime Ostos con los hijos de su marido, sobre todo después de la muerte. Ella despeja el interrogante: «Hemos hablado por teléfono y demás, sí, claro. Ellos saben que tienen mi apoyo y yo creo que tengo el de ellos también». Del mismo modo, asegura que ha seguido manteniendo el contacto con los amigos del fallecido matador: «Con todos, con todo el mundo del toro. Ayer tenía el móvil lleno de recuerdos y mensajes para Jaime».

Mari Ángeles Grajal era la primera en llega a la iglesia de Écija. Muy afectada, era seguida por su vástago, Jacobo Ostos, quién afirmaba acordarse «todos los días» de su padre, al que también lo acompañaba su hermana Gisella, la hija pequeña de Jaime Ostos. De esta manera, han querido demostrar lo unida que está a la familia.

Unos minutos más tarde lo hacía Gabriela, hija también del maestro, acompañada de Antonio de la Puerta: «lo recuerdo a él, a su apoyo». Uno de los momentos más destacados ha sucedido a la salida del servicio religioso. Jacobo Ostos ha salido el primero y no ha tenido a bien esperar a su madre, que sí que se ha detenido ante la prensa.

El hijo más polémico de Jaime Ostos

El nombre de Jacobo Ostos ha sonado con fuerza durante los últimos meses pero por razones de dudosa honorabilidad. El joven ha protagonizado varias polémicas. La última, ser denunciado por sus vecinos a consecuencia de las macro fiestas que monta en su casa. Los residentes de la zona de Villaviciosa de Odón donde vive el hijo de Jaime Ostos y María Ángeles Grajal no pueden más. Y es que éste alquila parte de la propiedad como zona de ocio por elevadas cantidades de dinero. Esto hizo que se se personase la Policía Local en su domicilio.

Al margen de esto, se ha hablado de él por pertenecer a Only Fans, la plataforma para adultos donde se define como «el dj más sexy de España» e incluso le han hecho propuestas sexuales a raíz de esto: «Me han ofrecido irme a Palma de Mallorca, al yate de una señora mayor, pagándome 72.000 euros […] Me dijeron de irme a París y me preguntaron mis tarifas. Yo dije una hora 15.000 euros, un día 100.000 euros y el fin de semana 250.000 y el de París me dijo que perfecto», dijo en Sábado Deluxe.