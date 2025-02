Monumental pelea: Jaime Ostos Jr. amenaza a María Ángeles Grajal y la policía interviene

Este año, el hotel Wellington de Madrid ha tenido el privilegio de ser el escenario de la entrega de los premios de la Peña Taurina, Las Meninas de España, presidida por María Ángeles Grajal. La viuda de Jaime Ostos estuvo acompañada por su hijo Jacobo en todo momento, quien se ha convertido en un gran apoyo para ella. Sin embargo, lo que no esperaba era que apareciera, sin ser invitado, el otro hijo del diestro fallecido: Jaime Ostos Jr.

En cuanto lo vio, Grajal salió disparada hacia él para pedirle que abandonara el recinto y, según testigos presenciales, este no dudó en increparla y amenazarla de muerte. En ese momento, Jacobo Ostos no estaba presente, pero cuando llega y se entera de lo sucedido, no duda en salir a las puertas del hotel en búsqueda de su hermano, donde protagonizó un desagradable desencuentro con el mencionado, con forcejeo incluido.

María Ángeles Grajal y Jacobo Ostos en los premios Meninas de España. (Foto: Gtres)

Ambos intercambiaron varios insultos y reproches y, en medio de la discusión, Jacobo logró arrebatarle el móvil a su hermano. Más tarde, se lo lanzó al interior del taxi en el que finalmente se subió el tocayo del torero para marcharse a su domicilio. La escena terminó con la intervención de la policía y, como era de esperar, ha acaparado gran parte de los titulares del país de este 18 de febrero, dejando en evidencia que la tensión en la familia Ostos sigue más viva que nunca.

Después del altercado, María Ángeles Grajal consiguió calmar sus nervios y terminar el evento, pero, cuando finalizó el acto, acudió a una comisaría de policía para denunciar las amenazas de muerte que había recibido por parte de Jaime Ostos Jr. Un movimiento que minutos antes ya habían anunciado madre e hijo frente a las cámaras.

Jacobo Ostos en las puertas del hotel Wellington de Madrid. (Foto: Gtres)

Las palabras de Jacobo Ostos sobre el altercado con su hermano Jaime

«Ha amenazado de muerte a mi madre. Es muy fuerte. Le vamos a denunciar y vamos a pedir una orden de alejamiento». Con estas palabras, Jacobo Ostos comenzaba a explicar lo que había sucedido durante los galardones organizados por la Peña Taurina de su progenitora. «Le ha cogido del brazo y le ha dicho: te voy a matar […] Ha tenido la suerte de que yo estaba cogiendo un gelocatil arriba con una amiga de mi madre. Y la suerte ha sido que no me lo he encontrado yo en el salón», comentaba. En cuanto a cómo se encontraba su madre, Jacobo señalaba que estaba mejor, pero que había vivido un momento de «muchos nervios». «Él no estaba invitado. Ha salido de la televisión y se ha plantado aquí», decía, insistiendo en que «había venido a provocar».

María Ángeles Grajal en las puertas del hotel Wellington de Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, María Ángeles Grajal abandonaba el hotel madrileño muy emocionada y sin querer pronunciarse en exceso sobre el altercado, limitándose a señalar que había sido todo «muy delicado» y que «iban a tomar medidas».