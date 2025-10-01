Jacobo Fitz James-Stuart hijo confirma que no se perderá la boda de su tío Cayetano

El próximo sábado, Sevilla será testigo de uno de los enlaces más esperados del año: la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Entre los preparativos y los detalles del gran día, LOOK ha podido confirmar que Jacobo Fitz James-Stuart y Fernández de Castro, el primogénito de Jacobo Fitz-James Stuart y María Eugenia Fernández de Castro, sí asistirá a la ceremonia. «No hablo de cuestiones familiares, pero sí, sí que iré», ha asegurado, dejando claro que estará presente a pesar de los desencuentros previos entre algunos miembros de la familia.

En contraste, Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, conocido como Jacobo Siruela, será la gran ausencia. El conde de Siruela explicó mediante una carta enviada al palacio de Liria los motivos de su inasistencia, que se centran en tres compromisos ineludibles: el vigésimo aniversario de la editorial Atalanta, coincidiendo además con sus 45 años de trayectoria como editor; el reciente premio Aglay recibido por su esposa, Inka Martí, que implica su presencia en Canarias en una serie de encuentros profesionales; y un viaje a Inglaterra para mantener una reunión con la Circular Bioeconomy Alliance, proyecto impulsado por el rey Carlos III vinculado a la finca familiar de Salamanca.

Jacobo Fitz James-Stuart y Fernández de Castro con Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

La boda, que se celebrará en la emblemática iglesia del Cristo de los Gitanos, tendrá un gran componente simbólico para la familia del duque de Arjona. Allí reposan las cenizas de la inolvidable duquesa de Alba, madre de Cayetano, y cada año se organiza una misa en su memoria. Para la ceremonia, Bárbara Mirjan hará su entrada en uno de los históricos carruajes de la Casa de Alba acompañada por su padre, mientras que Cayetano lo hará en otro coche de caballos junto a su hija Amina, que ejercerá de madrina. El novio vestirá el uniforme de gala de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, institución de la que forma parte, y la escena promete ser uno de los momentos más emblemáticos del día.

Este enlace no solo marcará un hito en la vida personal del duque, sino que también servirá como punto de unión familiar. Durante años, Cayetano mantuvo tensiones con algunos de sus hermanos, especialmente Alfonso y Jacobo, debido a cuestiones patrimoniales y diferencias en la gestión de negocios familiares. Sin embargo, la boda ha conseguido reunir a la mayoría de ellos, demostrando que, pese a los desencuentros del pasado, la familia puede celebrar juntos este momento.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo durante una comida. (Foto: Gtres)

Además de Jacobo hijo, se espera la presencia de Fernando Martínez de Irujo, quien recientemente superó un periodo de enfermedad, así como de Eugenia Martínez de Irujo y de Alfonso Martínez de Irujo, consolidando la reunión de los hermanos del duque. La boda será, por tanto, un reencuentro de varias generaciones de la Casa de Alba, simbolizando reconciliación y unidad familiar.

Tras la ceremonia religiosa, los invitados se desplazarán a la finca Las Arroyuelas, propiedad de Cayetano, para el banquete y la fiesta posterior. La celebración combinará la gastronomía andaluza con espectáculos musicales, incluyendo al grupo Los Alpresa y un tributo a Julio Iglesias a cargo del cantante y extorero Diego Ramos. El menú, supervisado por el chef Miguel Ángel Jurado, pondrá especial atención en productos típicos de la región, desde el jamón de Huelva hasta platos clásicos de carne y pescado, seguido de postres y barra libre.

El vestido de Bárbara Mirjan: elegancia y estilo

Uno de los elementos más esperados de la boda entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan es, sin duda, el vestido de novia. Según fuentes cercanas a la prometida del aristócrata, Navascués será el atelier encargado de su confección, y la diseñadora Cristina Martínez Pardo ha estado ultimando cada detalle junto a Bárbara durante las pruebas finales. El proceso ha sido intenso pero lleno de ilusión: desde los primeros bocetos hasta la elección de telas y la adaptación de la toile, cada fase se ha realizado con sumo cuidado, garantizando un diseño clásico y atemporal, con un toque contemporáneo que refleja a la perfección el estilo y la personalidad de la novia. Su madre ha acompañado cada cita, compartiendo la emoción de cada decisión y viviendo con ella este momento tan especial.

El resultado final promete fusionar la elegancia aristocrática con la frescura y naturalidad de una novia joven, destacando el carácter definido de Bárbara. Aunque todavía no ha decidido qué joyas lucirá, todo apunta a que optará por un estilo discreto, dejando que el vestido sea el absoluto protagonista de su gran día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Peonías Eventos | Wedding Planner (@peoniaseventos)

Quienes han seguido de cerca el proceso aseguran que Bárbara ha afrontado las pruebas con tranquilidad y entusiasmo, mostrándose abierta a consejos pero siempre fiel a su visión personal. Este enfoque ha convertido la preparación de su vestido en un ejemplo de cómo disfrutar cada detalle, incluso en medio de la logística y la tensión que acompaña a una boda de estas dimensiones.

Con las pruebas finales ya en marcha y la cuenta atrás en su punto álgido, el vestido de Bárbara Mirjan se perfila como uno de los más comentados de la temporada, un diseño que combina tradición, elegancia y modernidad, y que sin duda hará de ella una de las protagonistas más esperadas del enlace del año.