La madre de Isabel Pantoja recibe el alta hospitalaria

Después de la tormenta llega la calma. Isabel Pantoja ha recibido la mejor de las noticias, ya que su madre, doña Ana ha sido dada de alta hace tres días, tal y como ha dado a conocer La Razón. Una dolencia respiratoria ha sido la causa por la que Ana Martín ha estado bajo cuidados médicos, ha revelado el citado medio. De esta manera, la abuela de Kiko Rivera se encuentra ya descansando junto a los suyos en la Finca situada en Medina Sidonea.

Fue hace una semana cuando esta noticia hacía saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de la madre de la cantante. Kiko Hernández, reveló en ‘Sálvame’ en pleno directo que la matriarca había sufrido un contratiempo por el que tenía que permanecer en el hospital. “Hay preocupación con la madre de Isabel Pantoja comenzó diciendo en el formato para el que trabaja.

También añadió que una enfermera le dio un “parte espeluznante”. Debido a esta situación tan desafortunada, el tertuliano llamó de inmediato a Kiko Rivera, ya que sabe que no tiene relación con su progenitora y por consiguiente, lo más probable era que no supiera nada de cómo se encontraba su abuela. “Se puso de los nervios y fíjate que está alejado”, reveló Hernández sobre la reacción del hijo menor de Paquirri. En el momento en el que Kiko avisó al cantante de lo que estaba sucediendo salió «corriendo del estudio de grabación en el que se encontraba para intentar localizar y que le explicaran algo».

«Sois muchos los que me estáis preguntado por el estado de salud de mi abuela. Yo no lo sé… Ya sabéis que yo no me hablo con mi familia y tampoco nadie me ha avisado. Me he enterado al igual que todos vosotros», expresó Kiko Rivera. “Tanto yo como mi prima Anabel, que ayer estuvimos hablando sobre ello… me tiene un poco angustiado, la verdad”, añadió preocupado. El hermano de Isa Pantoja explicó a sus seguidores que ante esta complicada situación que tiene delante “no sé muy bien cómo actuar”. “Vamos a ver si nos podemos enterar de alguna manera más certera, aunque bueno, las cosas están como están… No sé qué deciros chicos. Es una situación muy extraña”, sentenció el marido de Irene Rosales.

Sin duda, el hermetismo ha sido la tónica general sobre el estado de salud de la madre de Isabell Pantoja, y no es de extrañar, ya que la artista lleva guardando absoluto silencio desde que se distanció de su hijo hace ya cerca de un año.

Por otro lado, Raquel Bollo confesó ayer mismo en los premios Escaparate que tampoco tenía conocimiento de cómo se encontraba su amiga y su madre. «Sinceramente tengo que decir que en el cumpleaños sí hablé con ella -hace referencia a la tonadillera-, pero a raíz de lo de la yaya he llamado y los teléfonos no los cogen. No sé absolutamente nada. Entiendo que ella ahora está en un momento que no querrá saber nada y que estará al lado de su madre como siempre está y espero saber algo pronto, la verdad”, confesó.