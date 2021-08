Cuatro mujeres televisivas de carácter, ‘Las Campos’, y un hombre en el medio, Kiko Hernández. Los desencuentros entre el colaborador de ‘Sálvame’ y la familia de comunicadoras continúan y eso que el madrileño ha querido enterrar el hacha de guerra pidiendo disculpas y enviando mensajes de paz a Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio.

Pero no es suficiente. Y eso que Hernández parece ser ‘el ojito derecho’ de María Teresa Campos. Mantienen una excelente relación y prueba de ello fue la fotografía que compartió Kiko el pasado domingo en sus redes sociales, mientras en el plató de ‘Viva la vida’ Terelu respondía a sus comentarios mostrando su enfado.

En la fotografía aparece sonriente junto a la veterana periodista y a Belén Rodríguez, una de sus incondicionales y también gran amiga del clan. «Tarde inolvidable con mi Belén Rodríguez y María Teresa Campos #amigos de verdad», escribía en el post.

No sentó nada bien la publicación de esta fotografía a Alejandra que, una vez más, se mostró tajante y muy directa al respecto criticando que hubiera ido a comer a casa de su abuela, argumentando que si supiera lo que ha dicho de ellas, la invitación no hubiera tenido lugar.

Durante su intervención en directo en el programa que conduce Toñi Moreno durante el verano, Terelu apoyó la explicación de su hija, y además afirmó no tener conocimiento de este almuerzo entre su madre, su amiga Belén y Kiko, dejando claro que tampoco tiene la obligación de saber con quién come su progenitora.

Pero el ex gran hermano ha sido tajante al hablar de la controversia provocada por la publicación de la foto: «Tanto Terelu como Carmen estaban invitadas por su propia madre», ha afirmado dejando sorprendidos a su compañeros. Su discurso no ha terminado ahí, Kiko tenía ganas de dejar clara su postura y responder a esta nueva ‘trifulca’.

«Teresa Campos me dijo que el día más bonito de su verano es el que pasó conmigo», ha dicho aclarando que la foto «no es un ‘zasca’ a sus hijas ni a su nieta». Tanto la idea de hacerla como de publicarla fue de la propia matriarca del clan, quien aparece esbozando una sonrisa y abrazada a sus invitados.

La llamada

Kiko Hernández no quiere seguir a la gresca con sus compañeras de cadena, pero defiende su amistad con la veterana periodista. Y para ello ha desvelado una llamada que tuvo con la comunicadora precisamente días antes de su encuentro. «Para los que dicen que María Teresa no sabe absolutamente nada de todo lo que digo, el martes pasado hablamos 30 minutos aquí -en ‘Sálvame’-, de las tres, y ella lo vio. Me llamó al día siguiente, yo pensé que me iba a echar la bronca pero no, lo hizo para darme las gracias por cómo hablé de su familia», ha confesado.

«Fue ahí cuando me invitó a comer. Esa fue la conversación. Ella me llama, es una amiga y me invita a comer. ¿Hay algo de malo en eso?», ha preguntado. Y ha seguido pronunciándose sobre lo que piensa que ocurre: «Falta comunicación en esta familia, porque entonces son incompatibles los discursos de Terelu y Alejandra con lo que pasa entre Carmen Borrego y yo. Ellas ven lo que pasa en directo, pero no saben lo que ocurre fuera de cámaras». ¿Veremos a Kiko compartiendo mesa y mantel con el clan Campos al completo?.