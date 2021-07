Noche de tensión en ‘La última cena’. Telecinco emitió la segunda entrega de la nueva temporada del programa, un concurso de cocina en el que rostros conocidos de la cadena demuestran sus habilidades entre los fogones. En esta ocasión han sido Kiko Hernández y Carmen Borrego los encargados de preparar el menú para los distintos comensales, entre los que se encontraban Alba Carrillo y Cristina Cifuentes -que repetían como asistentes-, pero también algunas caras nuevas como Alonso Caparrós o Lydia Lozano.

Sin embargo, antes de entrar ‘en faena’, ha sido Paz Padilla la encargada de amenizar la noche. Para la ocasión, la presentadora ha optado por homenajear a la recientemente fallecida Raffaella Carrà y lo ha hecho versionando uno de sus temas icónicos, ‘Caliente, caliente’. Vestida con un espectacular diseño blanco con transparencias, Padilla lo ha dado todo sobre el escenario.

La noche ha estado centrada en el trabajo de Carmen Borrego y Kiko Hernández. A pesar de que entre ambos nunca ha existido una especialmente buena relación y que han protagonizado más de una discusión en los últimos tiempos, han hecho de tripas corazón para sacar adelante el menú. Sin embargo, no ha sido fácil.

Para la hija de María Teresa Campos, ha resultado una velada especialmente dura. Carmen ha tenido un problema al emplatar el segundo plato y se le ha caído, momento en el que Kiko ha perdido la paciencia y se ha quejado, llamándola ‘tonta’. La colaboradora no ha podido más y se ha marchado del plató, aunque los comensales han salido a su encuentro: “¡estoy hasta las narices! ¡Ahí os quedáis! Todo el día insultando pues no me largo porque estoy harta de aguantarle”, ha dicho Carmen ante el desconcierto de Kiko, que no paraba de decirle que no podía dejar la cena a medias. La hija de María Teresa Campos ha insistido: “no puedo más, no para de humillarme”, mientras que Hernández mostraba su enfado: “no puede tirar platos y no hacer nada”. Finalmente, los comensales han conseguido que Carmen regresara, aunque no han tenido otra forma de hacerlo que llevándola en volandas. Las dificultades en la elaboración del menú se han notado en las votaciones de los chefs y de los comensales, no obstante, el equipo se ha coronado el primero de la lista gracias al postre.

Para sorpresa de todos, a pear de que la audiencia debía elegir Alba Carrillo o Cristina Cifuentes recibían el tartazo de ‘Payasín’, finalmente ha sido Borrego a quien le han estampado la tarta en la cara. Aunque Paz Padilla le colocó a Carmen la cateta del payaso antes de pronunciar el nombre de la víctima, Alba Carrillo se adelantó y le estampó la tarta. Un desastroso final para una cena en la que se mascaba la tragedia desde el primer minuto.