Belén Esteban y Kiko Hernández, emocionados tras recibir la ‘herencia’ de Mila Ximénez

Apenas han pasado tres semanas del fallecimiento de Mila Ximénez y su pérdida sigue estando muy presente. Aquellos que la querían no dejan de recordarla, tal y como ha sucedido este martes en el plató de ‘Sálvame’, en el que la periodista ha estado muy presente. Dos de sus compañeros, Belén Esteban y Kiko Hernández, han vivido una tarde muy emotiva, pues durante una publicidad han recibido un obsequio muy especial: dos objetos que pertenecieron a su amiga y que esta quiso que ellos tuvieran.

«Quiero decir una cosa que nos ha pasado en publicidad muy emocionante», ha desvelado Kiko a Jorge Javier. «Ha venido Agustín un amigo de las mudanzas y nos acaba de traer unos detalles que nos ha dejado Mila Ximénez a Belén y a mí. El colaborador, muy emocionado, ha contado que a él la periodista le ha legado «un cuadro» que va a colgar «en mi dormitorio, al lado de mi cama». «Ya te tengo conmigo otra vez», ha dicho Hernández. Unas palabras a las que Belén atendía sin poder contener las lágrimas, acercándose a ellos para mostrar lo que le ha cedido a ella la sevillana. «Me ha dejado un pañuelo suyo», ha explicado, añadiendo que era algo que ya sabía pues «había hablado con la familia». Además, ha querido dar las gracias a la hija de Mila, Alba Santana, y a sus hermanos, Concha, Manolo y Nani.

Entonces, la de Paracuellos de Jarama ha mostrado el objeto a la cámara, aprovechando para olerlo, asegurando que su mantenía el aroma de Mila. Un momento de lo más especial, cargado de recuerdos, al que Jorge Javier también ha puesto su granito de arena: «Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, la presencia de Mila Ximénez. Yo sueño muchas veces con ella. Hay veces que me viene su voz a la memoria. Me viene su risa. Hemos pasado un buen ratito recordándote Mila», le ha dicho directamente a ella.

Y aunque han sido unos minutos bonitos, todos ellos saben que tienen por delante una etapa complicada de duelo. «Temo el verano. Cuando paremos, cuando empecemos las vacaciones, va a ser cuando el cuerpo se venga abajo. Ahora tenemos la mente ocupada, pero cuando paremos y nos enfrentemos a ello…», ha reflexionado el catalán, que es consciente de que será cuando tenga más tiempo libre cuando notará aún más la ausencia de su amiga.

Siempre presente

Mila Ximénez estará siempre presente en ‘Sálvame’, pues pocos días después de su muerte sus compañeros quisieron rendirle homenaje al bautizar al plató con su nombre. «Le ha dado mucho a este programa y nosotros queremos devolverle una mínima parte de lo que nos ha dado», decía Jorge Javier Vázquez instantes antes de desvelar un mural con la cara de la sevillana. «Vamos a tenerla presenta cada tarde y ella nos va a dar la bienvenida. Se va a quedar para siempre», aseguraba un emocionado Jorge Javier.