Isabel Pantoja suma una nueva condena a su haber. La última le obliga a pagar las costas de un juicio al que no se ha presentado y en el que un empresario sevillano, amigo de la familia, le reclamaba un préstamo que le hizo en su momento. El programa ‘Socialité’ ha hablado, en exclusiva, con un confidente que ha confirmado la decisión del juez tras el plantón de la tonadillera en la vista que tuvo lugar en los tribunales de Chiclana.

Y eso que el demandante, conocido de los Pantoja desde hace treinta años, trató de subsanar el problema hace unos meses de manera amistosa. Según el programa que presenta María Patiño, el encuentro entre ellos tuvo lugar en ‘Cantora’, pero no terminó de la manera esperada. Al parecer la tonadillera discutió con su invitado y finalmente todo llegó al juzgado. Pero la intérprete de ‘Marinero de luces’ ni acudió ni presentó documentación alguna que justificara su ausencia.

Como ya informó la periodista Paloma García-Pelayo, el empresario le hizo un préstamo a la cantante «cuando a ella no la iban bien las cosas y lo necesitaba». Un dinero que se entregó en mano y con un abrazo que selló el gesto entre amigos de confianza, hace siete años.

Pero en marzo, cuando se hace la reclamación de manera presencial, Isabel entra en cólera, sobre todo cuando su amigo tiene un arranque de sinceridad y además cuestiona el papel de Agustín Pantoja, que en ese momento no estaba presente. Al parecer la artista volvió a sacar las uñas por su hermano y en plena tensión se mostró desafiante: «Mi hermano dice que si no tienes papeles no vas a cobrar».

Tampoco le ha devuelto los 76.000 euros que le debe a Loli Pozo, la quiosquera hispalense que también acudió en su ayuda. Atraviesa un momento complicado y necesita recuperar los ahorros de toda una vida que en su día ayudaron a la artista, a la que conoce desde que se casó con ‘Paquirri’.

«No hay manera, ni con palabras, ni con escritos ni por teléfono ni nada. Se ríe de mí y de la Justicia. Estoy muy cansada. Me va a enterrar», explicó en una entrevista emitida en ‘El programa de Ana Rosa’. Loli relató entonces que le dejó el montante cuando la Pantoja iba a entrar en la cárcel: «Me dijo que necesitaba el dinero. No tuvo ni que moverse. De banco a banco. Se lo dejé a corazón abierto. ¡Qué desengaño más grande!».

Con deudas y sin sus hijos

Isabel Pantoja continúa encerrada en ‘Cantora’ con su hermano Agustín y pendiente en todo momento de su madre, doña Ana. No tiene contacto con sus hijos. El próximo 2 de agosto, día en el que soplará 65 velas, se cumplirá un año del principio del fin de la relación con su hijo Kiko. Y también del distanciamiento que vive también con su hija pequeña.

Isa Pi ha dado el salto a la televisión y forma parte del plantel de tertulianos de Telecinco, donde también está su madre. Pero ella está presente de manera más activa que la cantante. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, se estrenaba el jueves 22 de julio como concursante de ‘La última cena’ junto a Asraf Beno, su futuro marido.

Sus lágrimas durante el cocinado marcaron la velada. «Me han dicho si podía llamar a alguien y no tenía a nadie a quien llamar», decía con tristeza asegurando que no había querido telefonear a su madre. «Si estuviera la cosa bien creo que le hubiera encantado hablar conmigo (…) Sé que no me lo va a coger, yo no le he hecho nada, pero bueno».