La primera semana de enero nos ha dejado el desembarco en la música de Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja se atrevió por fin a seguir los pasos de su familia y probó suerte en la música. Son muchos años convertida en rostro habitual de la pequeña pantalla, sobre todo gracias a su colaboración con ‘Sálvame’, pero nunca la habíamos visto arrancarse a cantar a capella. A través de su amigo Kilian Viera entonó las notas de ‘Noches de Bohemia’, una de las canciones más famosas del grupo ‘Navajita Plateá’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Ella se mostraba exultante: «Feliz y contenta porque después de 3 años me atreví y tener el honor de hacerlo de la mano de Kilian Viera. La música une fronteras, comunidades, provincias, municipios, ciudades, pueblos y barrios. De aquí, Arguineguín y Triana». Visto lo visto, no se le da nada mal y demuestra llevar en los genes el duende flamenco. Isabel Pantoja tiene motivos de sobra para estar orgullosa de su sobrina o para pensar que su legado artístico está a buen recaudo.

El hecho de que Anabel se lance a la música recuerda lo ligada que está la familia a este arte. Teniendo la figura de Isabel como máxima artífice de la copla en España, sus hijos han seguido sus pasos. Y es que, fruto de las polémicas familiares que protagonizan, muchas veces olvidamos que Kiko Rivera e Isa Pantoja han desarrollado una faceta musical. Los dos han probado suerte de una manera o de otra en la música.

Sí que es cierto que Kiko Rivera ha gozado de una mayor trayectoria en la música. El hijo de Isabel Pantoja y Paquirri lleva casi una década lanzando canciones de ritmos pegadizos y cercanos a un estilo comercial. Algunas como ‘Quítate el top’ o ‘Tuboescape’ han acabado convertidas en auténticos ‘hits’ en las pistas de baile. Además, en la plataforma líder en música en streaming, ‘Spotify’, supera los 270.000 oyentes mensuales, una cifra que le hace sobrepasar los 3 millones de oyentes anuales. Nada mal.

Menor bagaje profesional en la música tiene su hermana. Isa Pantoja sorprendió a todos cuando en setiembre de 2019 se atrevió a lanzarse de lleno al sector artístico. Lo hizo lanzando un single llamado ‘Ahora estoy mejor’ que seguía la estela de las canciones de su hermano: pegadiza y bailable. Isa consiguió hincarle el diente a la industria musical y logró que más de 4 millones de personas vieran su videoclip en YouTube. Podríamos decir que tuvo una gran acogida, pero la peruana ha decidido no darle continuidad a su carrera musical, al menos de momento. ¿Se convertirá en unos años en la heredera de su madre? Cuesta creerlo y no porque no tenga madera para conseguirlo sino porque son pocas personas las que pueden presumir de cuatro décadas como las que lleva Isabel Pantoja dedicada a la canción.

Pero la competencia de Isabel Pantoja no termina en sus hijos y sobrina. La tonadillera la sintió muy de cerca durante el periodo comprendido entre los años 1983 y 1997. Fue el intervalo en el que su hermanísimo, Agustín Pantoja, se dedicó también a la canción. El que hoy en día es mano derecha y persona de máxima confianza de Isabel, hubo un tiempo en el que fue duro competidor. Agustín lanzó hasta 8 álbumes de estudio. Su hermana fue partícipe de su éxito hasta el punto de hacer giras y grabar un villancico juntos, que grabó Juan Gabriel. Poco a poco, se fue retirando de la música y dejando sitio a su hermana del alma.

Si hay algo que nos queda muy pero que muy claro es que en la familia Pantoja hay madera artística para dar y tomar.