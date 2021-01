Anabel Pantoja le hace la ‘competencia’ a su tía: este es su debut como cantante

Los Pantoja han pasado a ser en las últimas semanas los protagonista de una gran polémica que ha enfrentado a Isabel con su hijo Kiko, pero a pesar de la expectación que esto genera no hay que olvidar que a lo que realmente se dedica la familia es al mundo del espectáculo y la música. Una tradición que comenzó con la tonadillera, considerada una de las cantantes más famosas de España y Latinoamérica, y que después continuó su ‘pequeño del alma’ lanzándose al mundo de la música electrónica hasta convertirse en un afamado dj. Pero no solo ellos. Otro miembro de la familia acaba de sorprender con un gran talento que demuestra que la música está en los genes: Anabel Pantoja.

La sobrinísima ha dejado a sus fans con la boca abierta al compartir un vídeo en el que comparte una poderosa voz que poco tiene que envidiar a la de cantantes conocidos. La sevillana se ha atrevido con uno de los temas más famosos del flamenco, ‘Noches de bohemia’, que entona junto a su amigo Kilian Viera, quien se dedica al mundo de la canción.

Sentados en una azotea y con el único acompañamiento de la guitarra de Viera, Anabel saca a relucir su talento musical, dejándose llevar por la pasión de la letra y convirtiendo esta cover en un gran descubrimiento. «Feliz y contenta porque después de 3 años me atreví y tener el honor de hacerlo de la mano de Kilian Viera. La música une fronteras, comunidades, provincias, municipios, ciudades, pueblos y barrios. De aquí, Arguineguin y Triana», ha escrito junto al vídeo.

Las respuestas no se han hecho esperar y gracias a ‘este regalito de Reyes’, como lo llama ella, no solo ha recibido felicitaciones, también peticiones para siguientes canciones. Seguro que Anabel termina por satisfacer a sus fans y es que, como ella misma dice, este es solo «el primer experimento» y «habrá más».

Regreso al trabajo

No es la única emoción fuerte que Anabel Pantoja va a vivir este jueves. Tras varias semanas alejada de los platós, esta tarde regresa a ‘Sálvame’, donde sus compañeros la están esperando con los brazos abiertos tras una larga ausencia. Su mudanza a Canarias, donde vive su futuro marido, y la rotura de peroné por la que tuvo que pasar por quirófano han ido retrasando el momento de volver a verla en vivo y en directo, algo que está a punto de cambiar.

Aunque será un momento emocionante, la joven tendrá que enfrentarse a las preguntas de sus compañeros sobre el enfrentamiento de su familia, un tema sobre el que hasta el momento solo se ha referido de manera virtual. Ahora no podrá amenazar con poner punto y final a la videollamada, sino que tendrá que hacer frente a todo lo que le digan. Tras un mes de enfrentamiento parece que ha llegado el momento en el que tenga que elegir un bando, algo que hasta la fecha no ha hecho y le ha granjeado gran cantidad de críticas por parte de sus compañeros de programa, que no entienden que Anabel no quiera cerrar la puerta a ninguno de sus familiares.