Isabel Jiménez sopla las velas en una gran fiesta rodeada de amigos

La presentadora de Informativos Isabel Jiménez ha celebrado este fin de semana su cumpleaños. El pasado 14 de febrero dejaba la treintena para enfrentarse a los 40 en uno de los mejores momentos de su vida, al lado de su marido y sus dos hijos. «Dicen que lo mejor estar por llegar… pues que la vida no nos coja desprevenidos. ¡¡¡Bienvenidos 40!!!», escribía en sus redes sociales.

El día de San Valentín Isabel soplaba las velas al lado de su familia, que celebró con un plan romántico y relajado al lado de su pareja. Coincidiendo con el día de los enamorados, Álex e Isabel acudieron a un restaurante de la capital, el favorito de la periodista, para conmemorar el aniversario de la periodista. Tras la velada, dieron un paseo por la calles de Madrid.

Para una edad tan importante, Isabel ha querido juntarse con sus amigos y amigas de siempre en una gran fiesta con mucha música flamenca, una gran tarta de cumpleaños y muchas ganas de pasárselo bien, tal y como muestran las imágenes que ha publicado en las redes sociales. Quien no faltó a la fiesta fue su comadre, como ella le llama, Carbonero, con la que comparte proyecto empresarial desde hace varios años con la marca de ropa sostenible Slowlove. Las dos amigas protagonizaron uno de los grandes momentos de la noche cuando se atrevieron a cantar juntas para animar a los presentes. Vestidas ambas con vestidos blancos entallados de corte midi, se lanzaron al escenario al estilo Las Grecas, como lo ha descrito Jiménez en su cuenta de Instagram.

En el día de su cumpleaños la presentadora recibió felicitaciones de sus compañeros de profesión, seguidores y amigos. Sin embargo, uno de los mensajes más emotivos que recibió fue el de su mejor amiga Sara Carbonero, a quien conoció cuando ambas trabajaban juntas en los informativos de la cadena de Mediaset. El texto venía acompañado de varias imágenes que recordaban algunos de los mejores momentos que han pasado juntas. Entre las fotografías se encontraba una de un tatuaje que comparten donde se puede leer ‘La vida’.

“Ha pasado un año desde aquel “no pasa nada” tuyo. ¿Te acuerdas? Y digo yo que si en el 90 por cierto de las fotos y videos que he encontrado de estos últimos 365 días juntas, salimos bailando, cantando o riendo será buena señal. (Vale, no podía faltar ‘el pollo Pepe’). Vale, también que hay muchísimo material impublicable. Señal de que hemos aprendido y crecido mucho por el camino, señal de que seguimos y vamos adelante, enfrentando tormentas, compartiendo maletas pero sobre todo celebrando y poniéndole ritmo a la vida, yo diría, con más sabor y ganas que nunca. Feliz vuelta al sol, comadre. No es una vuelta cualquiera. Son tus 40 y estoy segura de que esta nueva década seguirá llena de carcajadas, bailes, diversión, karaokes por un tubo y muchas más bandas sonoras de nuestra vida por descubrir. Celébrate cada día y yo contigo. No me sonrojo si te digo que te quiero…”, se leía en el texto de la exmujer de Iker Casillas.