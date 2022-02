Isa Pantoja “le quita” el trabajo a Kiko Rivera y entra en ‘Secret Story’

Tan solo unos días después del final de su primera edición, la Casa de los Secretos volvía a abrir sus puertas para acoger a sus nuevos integrantes. Tal fue el éxito de Secret Story 1, que desde Telecinco quisieron dar continuidad al formato, aunque esta vez basándose en participantes anónimos. Una idea que ha vuelto a enganchar a la audiencia e incluso a algunos colaboradores de la cadena, que cuando tienen oportunidad no dudan en formar parte del espacio.

Con el objetivo de ayudar en la convivencia y crear más tramas dentro de la casa, Nagore Robles se convirtió en una de las primeras “inquilinas” en Guadalix de la Sierra. La de Basauri pasó recientemente unos días junto a los concursantes como “reina” de la prueba semanal, razón por la que pudo hacer un análisis más exhaustivo de los comportamientos de los concursantes para después explicarlos en el plató. Pero, ¿quién sería su relevo VIP? Esta era sin duda toda una incógnita que ayer mismo Toñi Moreno se encargó de desvelar en el debate de Secret Story.

Para crear más expectativas en torno a la sorpresa, desde Telecinco quisieron ir dando pistas: en primer lugar, dejaron ver la figura de la persona en cuestión, que a juzgar por los rasgos se trataría de una chica. Después, mostraron un libro del Código Penal, y finalmente, le dijeron a Anabel Pantoja que la colaboradora que subiría a la Casa de los Secretos formaba parte de su familia. Ordenando todas las ideas, solo podíamos tener un nombre en mente: el de Isa Pantoja. Y así fue. La joven entró en directo por medio de una videollamada para desvelar que será ella la próxima encargada de dirigir la prueba semanal en un hogar que le resulta muy familiar, ya que fue allí donde conoció a su actual pareja, Asraf Beno, mientras participaban en Gran Hermano VIP: “Para mí es un reto. Tengo ganas de pasarlo bien y divertirme pero dejándoles a ellos que sigan viviendo sus tramas porque es su concurso”, comenzó explicando la colaboradora de El Programa de Ana Rosa, visiblemente emocionada ante la gran oportunidad que le había brindado la cadena en la que trabaja.

Con este nuevo paso televisivo, Isa Pi ha conseguido “dejar en segundo plano” a su hermano Kiko. Recordemos que fue él el primer elegido por Telecinco para subir a Secret Story, aunque sus desacertadas declaraciones en Lecturas sobre su hermana provocaron que la cadena se “arrepintiera” de su decisión y decidiera no contar con él en este nuevo proyecto. Ahora, será la hija de la tonadillera quien coja un testigo que Rivera nunca llegó a tener: “No he hablado con mi hermano de esto, imagínate darle esta noticia”, reconocía públicamente. Por su parte, su prima Anabel no pudo evitar mostrar su alegría al enterarse de que Isa era la elegida: “Yo me alegro mucho de que entres porque te va a venir muy bien. Quiero que revivas tu momento telenovela”, expresaba la sevillana, que también se estrenó como colaboradora del programa durante la pasada noche.