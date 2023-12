Isa Pantoja confirma el empeoramiento de la guerra con su madre en Navidad

La víspera de Navidad parece no ser un motivo suficiente para que el clan Pantoja lime asperezas y deje a un lado la guerra familiar. Por todos es conocido que Kiko Rivera decidió romper la relación con su madre el pasado 2020 a raíz de la herencia de Cantora. Pero, con el paso del tiempo, parece no haber sido el único miembro de la familia que ha decidido tomar distancias con la tonadillera. Y es que Isa Pantoja tampoco se encuentra viviendo un momento idílico con su madre.

Así lo ha confirmado ella misma, hace tan solo unos días, desde la estación de Atocha de Madrid, donde fue preguntada por cómo y con quién va a pasar estas especiales fiestas, a lo que contestó de una manera clara y precisa: «Con Asraf y Alberto». Haciendo referencia a si había hablado con su madre de cara a las fechas familiares que están a punto de aterrizar, Isa respondía que «no», por lo que deja entrever que el acercamiento que podría producirse entre madre e hija con motivo de las Navidades parece que no va a ocurrir.

Isa Pantoja en la estación de Atocha de Madrid/ Gtres

En todo momento que interactúo con los medios de comunicación, Isa se encontraba hablando por teléfono, por lo que las declaraciones de la joven fueron escuetas, intentando evitar desvelar ningún tipo de detalle acerca de cómo se encuentran las relaciones familiares dentro del clan Pantoja a día de hoy.

Una boda ‘solitaria’

Estas Navidades serán las primeras que Isa Pantoja las pase como esposa de Asraf ya que se dieron el «sí, quiero» el pasado mes de octubre en una celebración donde no pudo disfrutar de la presencia de su hermano ni de su madre. Dichas ausencias generaron aún más conjeturas acerca de la relación que existía entre Isa y la artista y fue ella misma la que quiso dar las explicaciones que consideró oportunas para zanjar la polémica: «Ahora mismo no tenemos relación», confesaba tras haberse convertido en objeto de titular por no haber ido a uno de los últimos conciertos de la cantante.

«Para vosotros, Isabel Pantoja es la artista, pero para mí, antes es mi madre y luego la artista. A mí no me hace falta que me inviten. Si quiero ir, voy. Pero me parece incómodo ir. Si hubiese hablado con ella, todavía, pero el ir por narices… Me parece un poco show», sentenciaba en el programa Vamos a ver.

Isa Pantoja en ‘Vamos a Ver’, en Telecinco / Telecinco

En cuanto a su enlace matrimonial con el ex concursante de Supervivientes, Isa Pantoja reconocía que ella había intentado por todos los medios acercarse a su madre y que, aunque le gustaría que hubiera estado en su gran día, no podía juzgarla. Como era de esperar, se generó una gran incógnita sobre si después de la boda madre e hija se habían puesto en contacto, algo que la propia Isa negó posteriormente. Sin duda, estas actitudes, junto a los planes navideños que tiene en mente, ponen de manifiesto que, por ahora, el acercamiento entre la tonadillera y su hija no se va a producir. La colaboradora de Mediaset está centrada en una nueva vida junto a Asraf, el hombre con el que ha creado una familia, un sueño que, tal y como ella misma confesó en la revista Lecturas, estaba deseando cumplir.