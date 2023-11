Aún con resaca emocional, Isa Pantoja ha reaparecido, este jueves, en televisión. La hija de Isabel Pantoja ha vuelto a su puesto de colaboradora habitual en Vamos a ver, tras una inolvidable luna de miel por África. Isa Pantoja, cabe recordar, contrajo matrimonio con Asraf Beno el pasado mes de septiembre en Sevilla. Concretamente, en la exclusiva hacienda ‘Al Baraka’, ubicada en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. Un enclave donde rebosan la elegancia y el encanto de la era andalusí en un conjunto arquitectónico repleto de patios, arcos en forma de herradura, y fuentes de inspiración califal.

Isa Pantoja en ‘Vamos a Ver’, en Telecinco / Telecinco

Con un nuevo look, la televisiva ha respondido a todas las dudas en torno al viaje que, al igual que Asraf, ha compartido con sus más de setecientos mil seguidores en Instagram. En un principio, la pareja iba a viajar a Jordania. Sin embargo, la guerra desatada entre Israel y Hamás, hizo que el destino definitivo fuera África. El viaje, tal como ha contado la hermana de Kiko Rivera, habría costado a los recién casados cerca de tres mil euros que incluyen el vuelo hasta Kenia y de vuelta a España, los traslados, hoteles o un safari con pensión completa y media pensión en la playa, entre otros. «En el hotel había pumbas y jabalíes verrugosos. Había momentos en los que yo tenía un poco de miedo, soy un poco miedosa, y decía: ‘Madre mía, por aquí viene ahora un animal y qué pasa’. Ha sido un viaje muy bonito y recomendable para todo el mundo. Es maravilloso estar ahí», ha explicado.

Preguntada expresamente por ello, la pequeña del clan Pantoja ha asegurado además que, al menos de momento, no ha notado diferencia entre estar casada y en pareja. »Yo quería casarme y era una cosa que teníamos aplazada desde hace tiempo, pero la vida sigue igual», ha dicho sin esperar la pregunta, por parte de Marta López, que le vendría después, sobre sus planes de ser madre. «Es una cosa que hablamos antes de casarnos, y tanto él como yo queríamos ser padres. Pero ahora mismo no», ha afirmado la joven. «No estoy embarazada, es la preguntaba que todo el mundo me hace ahora. Estoy presionada, pero no. Para que lo sepáis», ha añadido.

Isa Pantoja en ‘Vamos a Ver’, en Telecinco / Telecinco

Isa Pantoja ya es madre de un niño fruto de su relación con su ex-pareja, Alberto Isla, el joven gaditano fue el primer novio mediático de la hija de la tonadillera a quien conoció en 2010 en el instituto. Fue el mismo día que Isa Pantoja cumplía su mayoría de edad, cabe recordar, en 2013, cuando Isabel Pantoja anunció a través de un comunicado que sería abuela por segunda vez. «Debo comunicar con orgullo y sincera alegría que mi hija, que hoy cumple 18 años, va a agrandar en breve nuestra familia ya que se encuentra embarazada. Su embarazo ha sido fruto de una relación estable y duradera de amor, así como plenamente consciente y deseado. Ruego que se respete su intimidad, y la del resto de miembros de la familia, y se tenga la consideración debida hacia una persona joven e ilusionada que afronta la maternidad por vez primera», rezaba el escrito.