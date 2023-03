Isa Pantoja y el día en el que su vida dio un giro de 180 grados

Hace casi una década que la vida de Isa Pantoja dio un giro de 180 grados. Tan solo unos meses después de haber cumplido la mayoría de edad, la hija de la tonadillera daba la bienvenida a su primer y único hijo en común con Alberto Isla, concretamente el 7 de marzo de 2014. Desde ese momento, muchas fueron las miradas que se posaron sobre su figura y cuestionaron su papel como madre joven. Una serie de comentarios a los que la hermana de Kiko Rivera ha sabido anteponerse con el paso del tiempo, demostrando estar plenamente capacitada para cuidar de su hijo mientras sigue adelante con sus estudios y con sus colaboraciones en El Programa de Ana Rosa.

Y es que, si hay una persona que no ha salido afectada de la emisión de Cantora, la herencia envenenada, a ojos de la audiencia, ha sido Isa Pantoja. Desde que salió a la luz la enemistad entre Kiko Rivera y su madre, muchas fueron las personas que se posicionaron de parte de uno u otro, mientras que la estudiante de derecho supo mantenerse en un segundo plano brindando apoyo tanto a su hermano como a su progenitora. Una postura muy alabada por los espectadores, razón por la que no dudaron en apoyar a la novia de Asraf Beno cuando admitió no gozar de una muy buena relación con el DJ a consecuencia del testimonio que éste último había ofrecido a una conocida revista, evidenciando algunas situaciones del pasado de su hermana que, según ella, no eran del todo ciertas.

Sea como fuere, lo cierto es que poco a poco Isa ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de la gente, demostrando estar sabiendo llevar a la perfección su vida sin que le afecten los comentarios del resto ni mucho menos los rifirrafes protagonizados por sus allegados más cercanos. Es por ello que, gracias a su valentía, a su saber estar y a su gran educación, la joven ha conseguido una silla indiscutible en el plató del programa de las mañanas de Telecinco junto a grandes rostros de la talla de Joaquín Prat o Ana Rosa Quintana, pudiendo así explicarse cada vez que ve la luz alguna información sobre el clan Pantoja o simplemente comentar algunos de los temas más candentes de la actualidad social.

Por si fuera poco, tanto ella como su novio han expresado por activa y por pasiva su deseo de darse el «sí, quiero» en un futuro no muy lejano. Tras cuatro años de historia de amor fraguada en la casa de Gran Hermano VIP, la pareja ha optado por dar un paso al frente que probablemente tenga lugar después de que el colaborador participe en Supervivientes. Un tiempo que servirá a Isa para apoyarse en su hijo y para sumergirse, aún más si cabe, en unos estudios que parecen ir a las mil maravillas.