En vísperas del Día de la Mujer, Ana Rosa Quintana ha vuelto a dar un paso al frente para hablar, sin tapujos, sobre lo que piensa de este día que ya se ha fijado en el calendario como el 8M. Las calles de Madrid se llenarán de mujeres -y también de hombres- para luchar por los derechos de las primeras como ya es costumbre.

«Hay una parte muy importante de la población que ha dejado de sentirse identificado con estas convocatorias», ha afirmado el colaborador José María Olmos, aludiendo a la lucha interna de partidos que hace que sea todavía «más difícil» ver el movimiento feminista como «algo hegemónico». Y es que, tal y como se ha comentado en El programa de Ana Rosa, Podemos va a votar en contra de la modificación de la ley solo sí es sí, propuesta por los socialistas. Un movimiento con el que Ana Rosa no ha podido quedarse callada, como viene tiempo atrás haciendo: «En 2019, todas las mujeres salimos a la calle, todas las mujeres. Y ahora yo ya no voy. Cuando se ha instrumentalizado, por una parte del partido, ya no. Fuimos todas de la mano, de izquierda, de extrema izquierda, de derecha, de más derecha, de centro…todas las mujeres salimos a la calle».

Además, la presentadora ha querido dejar claro de forma pública que se desliga del feminismo actual, con el que no está para nada de acuerdo: «Este programa no se emitió, el único día en 18 años…y ahora yo no me siento identificada con este feminismo queer. No me siento identificada». Unas palabras que han sido apoyadas por Esther Palomera, que ha relatado cuál es su punto de vista en cuanto a la situación actual: «En los últimos tiempos, con Irene Montero y todo su equipo al frente de igualdad, el feminismo se ha convertido en una especia de catecismo y sectarismo ideológico. Eso es lo que ha provocado cierto rechazo en quienes encabezan en este momento, que no han descubierto el feminismo en ellas, porque es algo que viene de atrás, pero creen que hay una sola concepción del feminismo».

El zasca de Ana Rosa

Un pasado lunes que fue de lo más movidito en el ámbito de la política. Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, ofreció una entrevista para El programa de Ana Rosa comenzando su intervención con una frase que no gustó a la presentadora. «Es una semana muy importante para las mujeres debido a la celebración del 8M, un día para reivindicar todo lo logrado».

Tras esto, intervenido la presentadora para interrumpir su discurso y centrarse en el tema de la ley solo sí es sí. «En cuanto a la tramitación de esta norma, creo que es muy importante volver al punto de origen y es saber que nos hayamos dado una ley que es buena, que sirve para la protección de las mujeres». Fue entonces cuando la maestra de ceremonias del programa le dio un zasca: «Hombre, Isabel, buena no puede ser si 720 violadores han rebajado sus penas, es una ley que tiene partes que supongo que van a mantener y que van a corregir, pero este mantra de que la ley es buena no puede ser buena… Lo siento, pero es así».