Justo cuando Shakira acaba de lanzar la última canción con la que cierra el círculo de desamor con Piqué, ha vuelto a sonar con fuerza el nombre de otro de los hombres que pasó por su vida y dejó huella. Después de muchos años sin saber nada de él, Osvaldo Ríos ha vuelto a cobrar protagonismo en la crónica social nacional por una entrevista en la que hace mención a la historia de amor que compartió con la de Barranquilla.

El ex concursante de La casa de los famosos ha desvelado para el programa Chisme No Like que uno de los éxitos de la cantante también llevó parte de su sello. Al parecer, durante su relación, la colombiana le escribía canciones y él poemas: «Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí». Una consolidada historia de amor que llegó hasta la música pues, según el actor, en una ocasión Shakira le pidió añadir un verso suyo a la canción No creo.

«Alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: ‘¿Puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?’ Y yo le dije que sí: ‘Eso ya es tuyo, no es mío, yo te lo regale’», ha confesado por primera vez. El tema fue lanzado en 1998 como cuarto single del álbum ¿Dónde están los ladrones? que fue un éxito mundial. En este tema donde la colombiana expresaba que no creía en nada salvo en el amor verdadero, incorporó el verso del entonces amor de su vida: «Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento». Pese a que el álbum se convirtió en el más vendido en Estados Unidos en español, lo cierto es que la canción no tuvo tanta repercusión debido a su videoclip, que fue objeto de polémica por el uso de referencias políticas y culturales.

Pero, según ha relatado Osvaldo, esta canción no fue la única referencia musical de su amor, pues al parecer Moscas en la casa, Tú y Ojos así también estuvieron inspiradas en él: «Fue una canción muy linda que me escribió entre muchas otras que ya son del conocimiento público. Las tengo guardaditas en servilletas porque ella escribía en ellas. Shakira compone en servilletas de los aviones, al menos lo hacía cuando estábamos juntos». Todos estos temas son parte del mismo álbum que se coló en el puesto 496 de la lista ‘500 mejores álbumes de todos los tiempos’ de la revista Rolling Stone.

Sin embargo, esta no es la única vez que el nombre de Osvaldo Ríos ha saltado a la crónica social de nuestro país, pues cabe recordar que hace ya varias décadas tuvo un sonado romance con Isabel Pantoja del que más tarde renegó. El pasado mes de abril se emitió el segundo capítulo de Sin perdón, que se centró en la relación entre la artista y Paquirri. Tras la muerte del torero, la tonadillera volvió a encontrar el amor de la mano de Osvaldo: «Fui el primer hombre al que Isabel Pantoja abrió las puertas de Cantora tras morir Paquirri».

No obstante, parece que ese orgullo de haber formado parte de la cantante pronto se esfumó. Fue La Razón quien se intentó poner en contacto con el puertorriqueño recibiendo una respuesta que nadie esperaba: «No me interesa hablar con ningún periodista de ustedes acerca de nada de eso». Un noviazgo del que parece no acordarse ya pero que fue muy sonado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y que se fechó en 1995, aunque apenas duró unos cinco meses.