Kiko Rivera sigue sin mantener ningún tipo de contacto con su madre, Isabel Pantoja. Quien tampoco tiene relación con la artista es su mujer, Irene Rosales. Este entramado familiar, que lleva alargándose en el tiempo más de dos años, parece no tener fin. A pocas horas de que se celebre la Nochebuena, el matrimonio tiene claro que no pasarán estos días de festividad en Cantora, evitando así reunirse con la intérprete de Marinero de lunes.

Debido a las numerosas polémicas en las que se ha visto envuelta Rosales, se niega a dar ningún paso, ya que parece ser que no perdona determinadas cosas a su suegra. Es por eso, por lo que el reencuentro tampoco será posible este año. La que fuera colaboradora de Viva la Vida y el cantante pasarán estas Navidades junto a otros miembros de la familia con los que sí mantienen contacto.

«No piensa pisar Cantora hasta que no arregle las diferencias con su suegra», han indicado desde El programa de Ana Rosa. Parece ser que la mujer de Kiko Rivera no termina de perdonar a la artista con la que sí mantuvo una buena sintonía en el pasado.

Por otro lado, el que sí podría tener la iniciativa de desplazarse hasta el domicilio de su madre ese es Kiko Rivera, tal y como han comentado en el citado medio. Presuntamente, el artista habría decidido dar un paso para solucionar los problemas con su madre y la habría llamado por teléfono. «La echa de menos y quiere verla», ha contado Pepe del Real.

A finales del mes de octubre, Kiko Rivera sufría un ictus del que se recuperó favorablemente. Un susto, tal y como el mismo lo catalogó, que hizo que cambiara ciertos hábitos diarios. “Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me Han cuidado y me han hecho sentir como en casa”, comenzó diciendo tras recuperarse.

“Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida, jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si dios quiere prontito estoy al 100%”, añadió.

En estos momentos, Kiko Rivera cuenta con el gran apoyo de Irene Rosales y de sus hijas mientras continúa distanciado de Isabel Pantoja. Asimismo, afronta este nuevo año con ilusión y se encuentra de lo más volcado en sus compromisos profesionales. «Felices fiestas a todos. Fue un año complicado, pero el siguiente será mejor si Dios quiere», indicó en un post en sus redes sociales hace tan solo unos días.