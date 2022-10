Íñigo Onieva aprovecha la ausencia de Tamara Falcó para llevar a cabo un movimiento clave

Cuando ya han pasado casi dos semanas desde que tuviera lugar el compromiso y la posterior ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, lo cierto es que su relación cada vez parece tener menos opción de retorno. Y es que, mientras que la marquesa de Griñón ha viajado a México para ejercer como ponente de un evento sobre la importancia de las familias, el empresario ha aprovechado para llevar a cabo la mudanza de sus pertenencias en la casa que compartían hace escasos días.

Durante el pasado martes, 4 de octubre, un enorme camión era captado por las cámaras de Gtres mientras se desplazaba hasta el centro de Madrid, y concretamente al hogar de la hija de Tamara Falcó, para llenar su interior de decenas de cajas con los enseres de Onieva, además de varios portatrajes y un casco de moto color amarillo, y poner rumbo a la exclusiva urbanización de La Moraleja donde se encuentra la casa de la familia Onieva. De esta manera, el empresario habría puesto fin a su etapa de independencia con la que fuera a ser su esposa, aunque aún no se sabe su paradero ni si a día de hoy sigue allí, o por el contrario, viviendo ya también en la casa de Carolina Molas junto a sus hermanos.

Por su parte, la ganadora de MasterChef Celebrity ha dado un giro de 180 grados en su actitud con respecto a sus últimas apariciones públicas. Y es que, después de haber cruzado el charco y ya en tierra española, Tamara ha seguido evitando a la prensa y haciendo caso omiso a todos los medios de comunicación que había a su alrededor. Un movimiento que podría estar motivado también por las numerosas críticas que ha recibido a raíz de sus últimas declaraciones, en las cuales consideraba que existen “distintos tipos” de sexualidad desde donde se “puede ejercer el mal”. Unas palabras que no habrían gustado en absoluto a personalidades como Jorge Javier Vázquez, que no dudaba en arremeter contra la marquesa en plena emisión de Sálvame al considerar este un “mensaje muy peligroso”, además de un ataque directo al colectivo LGTBIQA+: “Cuando habla del lado oscuro de su novio, está consiguiendo que pensemos en la vida oscura que lleva Íñigo y eso es muy peligroso. Cuando presenta a la sociedad, cuando la reduce en buenas personas y malas personas, y ella es la buena persona y su novio es mala persona por lo que ha hecho, está lanzando un mensaje muy peligroso (…) No podemos seguir riéndole las gracias a Tamara Falcó. Estas palabras son un rotundo ‘no’ y no tendríamos que ser tan comprensivos con ella”, señalaba, aclarando así que su manera de ser le parece un tanto “intolerable e hipócrita”.

Contando con partidarios y con detractores por su decisión, parece que la marquesa de Griñón tiene clara una cosa, y es que no volverá con Íñigo Onieva. Por esta razón, al empresario no le ha quedado más remedio que devolver sus pertenencias a la casa de sus progenitores, y quién sabe si él hará lo mismo, u optará por llevar a cabo otra vida en solitario.