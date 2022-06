Íñigo Onieva celebra su cumpleaños por todo lo alto y en buena compañía, pero sin Tamara Falcó

Como era de esperar, Íñigo Onieva ha dado pistoletazo de salida a su 33 cumpleaños de la mejor manera. El empresario ha querido comenzar una nueva vuelta al sol disfrutando de una cena en compañía de sus seres queridos. Una velada de lo más especial en la que ha llamado especialmente la atención la falta de Tamara Falcó, que pese a haberse consolidado como uno de los pilares fundamentales de la vida de su pareja, ha sido una de las grandes ausentes a la cita.

Cuando el hermano de Alejandra Onieva fue captado por las cámaras mientras se disponía a brindar y soplar las velas en el restaurante madrileño Totó, aún no se sabía el motivo que había llevado a la marquesa de Griñón a no acudir al cumpleaños de su novio, permaneciendo este completamente en silencio antes de responder a las preguntas que giraban en torno a su pareja.

Unas horas más tarde, la hija de Isabel Preysler acudía a su puesto de trabajo en El Hormiguero para recibir como invitado al cantante Camilo, bajo la atenta mirada de todos los fieles fans con los que el colombiano cuenta dentro de nuestras fronteras. Por este motivo, a Tamara le fue imposible asistir a la celebración de cumpleaños de su novio, y aunque se esperaba que se acercara en cuanto el programa de Antena 3 finalizara, aún no se saben más detalles sobre si esa posibilidad tuvo lugar, ya que ambos protagonistas han optado por guardar silencio a través de sus redes sociales.

Una hermeticidad de la que no gozó Falcó durante el pasado día 7, cuando Íñigo cumplía 33 años y la marquesa aprovechaba para ser la primera en felicitarle públicamente. Dejando entrever que su relación va fenomenal y que se han convertido en una de las parejas más consolidadas a nivel nacional, Tamara compartía una instantánea de ambos bajo la frase: “Felicidades love of my life”. Unas palabras con las que demuestra que ya considera a Onieva como “el amor de su vida”, pese a que sean muchos los rumores que apuntan a deslealtades por parte de éste.

No obstante, y mientras su novio disfrutaba de una cena y posterior fiesta con sus amigos, Tamara lo recordaba mientras se emitía el último programa de El Hormiguero. Y es que, tras la entrevista a Camilo y la sección de ciencia de Marron, Pablo Motos apuntó que Juan del Val estaba dispuesto a recorrer América con su libro. Una afirmación que desembocó en otros asuntos, como por ejemplo el de hacer deporte en pareja: “¿Haces deporte con Íñigo?”, le preguntaba el presentador a la colaboradora. Una cuestión que consiguió sonrojar a Falcó, que entre risas, comentaba: “Es que si no me llevo a mi pareja, seguramente no haría deporte (…) Íñigo se aburre un poco, pero le van subiendo las pesas cada vez más, después le ponen gomas y yo sigo en mi bosu, así que, todos felices”, explicaba la ganadora de MasterChef Celebrity.