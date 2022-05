Tamara Falcó, gran apoyo de Íñigo Onieva durante su evolución profesional

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están de enhorabuena. Ha sido esta misma tarde en torno a las 19:30 horas cuando la pareja ha dado el pistoletazo de salida a Totó, un nuevo restaurante que forma parte de Mabel Hospitality. Lo han hecho en un evento que ha tenido lugar en el mismo enclave culinario y que ha contado con la aparición de grandes rostros conocidos dentro del panorama nacional.

Como si de una alfombra roja se tratase, muchos han sido los famosos que se han presentado en la dirección del nuevo restaurante para ver por primera vez sus instalaciones y degustar algunas de sus creaciones, las cuales ya prometen ser todo un éxito. Como no podía ser de otra manera, la llegada más esperada era la de la hija de Isabel Preysler y su pareja, y cumpliendo con la cita, ambos no se han querido hacer esperar y han llegado a un acto en el que han compartido miradas cómplices y gestos cariñosos por doquier. Unas muestras de cariño que no han parado a medida que transcurría el evento, ya que sus caras eran la viva imagen de la felicidad con amplias sonrisas que exhibían a la par que hablaban con algunos de los invitados allí presentes, dejando entrever así que todo estaba yendo viento en popa.

Durante toda la inauguración, Íñigo Onieva ha mostrado un rostro de felicidad que llamaba especialmente la atención. Y no es para menos, ya que, pese a que este nuevo proyecto cuenta con Rafa Nadal, Enrique Iglesias, Pau Gasol y Cristiano Ronaldo como socios, la empresa que lo avala, Mabel Hospitality, cuenta con el novio de Falcó como director, razón por la que la gran acogida de este restaurante también influye en su trayectoria profesional y como empresario.

Aunque fue hace poco más de un año cuando se dio a conocer el fiche de Íñigo como director de Mabel Hospitality, la conexión de esta empresa y el hermano de Alejandra Onieva se remonta hasta dos años antes. Así lo confesaba él mismo, admitiendo haberse sentido atraído por las numerosas iniciativas que desarrolla el grupo en diversas áreas de inversión: “Mi incorporación a Mabel Hospitality supone un reto absolutamente motivador, porque la empresa se encuentra en plena expansión con proyectos muy revolucionarios, liderados por unos socios que siempre han sido referentes para mí. Mabel Capital es una compañía sólida con una gestión impecable, de manera que formar parte de su equipo es un orgullo y un hito en mi carrera profesional”, añadía. Y las buenas noticias con respecto a esta organización no han tardado en llegar, ya que, teniendo en cuenta la estratégica ubicación de Totó y su diseño de inspiración en el cine italiano de los 50 y 60, todo apunta a que contará con largas colas de clientes. Por si fuera poco, también ha podido saberse que los platos de este restaurante estarán enfocados a los sabores típicos de la cocina de Italia, contando también con actuaciones de música en directo que harán mucho más amena una velada con la gastronomía y el espectáculo como principales protagonistas.