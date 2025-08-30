La impresionante colección de joyas que ha conseguido la princesa Charlotte con solo 10 años

La princesa Charlotte tiene apenas 10 años, aunque puede presumir de haberse convertido en todo un icono a nivel mundial. De hecho, recientemente la veíamos romper una de las clásicas normas impuestas por Isabel II, y es que la pequeña llevaba las uñas pintadas con un color bastante llamativo durante el torneo de Wimbledon: un rosa chicle con el que ha conseguido marcar tendencia. Tal es su carisma, que muchos comparan a la princesa con su madre, Kate Middleton. Además, y pese a su corta edad, Charlotte habría reunido una imponente colección de joyas valorada en nada menos que en 100.000 euros.

Allí donde va, la pequeña consigue acaparar todos los focos, y ya ha lucido algunas piezas que llaman especialmente nuestra atención, empezando por el carísimo tocado que lució durante la coronación de su abuelo, Carlos III, o el impresionante broche que heredaba de su bisabuela, la reina Isabel II. Precisamente, fue durante su comentada aparición en el torneo Wimbledon, cuando la hija de los príncipes de Gales optaba por llevar una pulsera de Pandora valorada en casi 260 euros, junto con sus respectivos charms. Algo a lo que no todas las niñas de su edad pueden aspirar.

La princesa Charlotte en el torneo de Wimbledon. (Foto: Gtres)

Sin embargo, una de las piezas clave y más caras de su colección es el espectacular tocado que llevaba durante la coronación de su abuelo y gracias al que conseguía captar todas las miradas. Una joya que llevaba a juego con su madre, Kate Middleton, y que es obra de Jess Collett en colaboración con Alexander McQueen. Ambas piezas son exquisitas y están elaboradas con lingotes de plata y cristales, con un bordado de hojas y su precio se estima en más de 92.000 euros.

La princesa Charlotte durante la coronación de Carlos III. (Foto: Gtres)

A esta pieza, le seguiría el valioso broche de diamantes en forma de herradura que vimos lucir a la pequeña Charlotte durante el desfile de Trooping the Colour de este mismo año. Un regalo que le hizo su bisabuela, Isabel II, y que forma parte de una bonita tradición familiar. De hecho, originalmente le pertenecía a la reina Mary. En 1929, la reina madre, todavía duquesa de York, se fotografiaba con este valioso dije procedente del joyero personal de su suegra y que tiene un valor de 11.700 euros.

La princesa Charlote y Kate Middleton durante el Trooping The Colour 2025. (Foto: Gtres)

En cuanto al resto de joyas que completan la colección, podemos destacar también una pulsera de perlas valorada en 2.300 euros, o collares como el que lució durante la pasada misa de Navidad celebrada en Sandringham y que tiene una inesperada conexión con su tío, el príncipe Harry. Se trata de un diseño elaborado en oro y rubíes de Aya, la marca de joyería que regenta Chelsy Davy, exnovia del duque de Sussex y que tiene un coste de 2.000 euros.

Kate Middleton y la princesa Charlotte en la tradicional misa de Navidad de Sandringham. (Foto: Gtres)

A esto, podemos sumarle el resto de complementos que suele lucir la princesa, y cuentan con un valor algo menor, como ocurre en el caso de la ya mencionada pulsera de Pandora que lució en Wimbledon. De lo que no cabe duda, es de que Charlotte sigue muy de cerca los pasos de su madre, Kate Middleton, y de su abuela, Lady Di, en lo que a marcar tendencia y presumir de estilo se refiere.