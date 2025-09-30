"Me importa un pito": Eugenia Martínez de Irujo reacciona a sus supuestas fotos íntimas

A pesar de que en tan solo unos días (concretamente el próximo 4 de octubre) su hermano Cayetano celebrará su boda con Bárbara Mirjan en Sevilla, Eugenia Martínez de Irujo se ha situado en el centro de la noticia por otro asunto muy diferente. Y es que después de años alejada del foco mediático, Sonia Moldes, ex pareja de Alessandro Lequio, ha reaparecido en la escena pública para asegurar que el italiano grababa a sus parejas mientras mantenían encuentros íntimos. Entre el material gráfico que presuntamente poseía, disponía fotografías de la hija de la duquesa de Alba, las cuales intentó vender justo antes de su boda con Francisco Rivera con el objetivo de fastidiar a Cayetano Martínez de Irujo, quien por aquel entonces era pareja de Mar Flores.

Esta grave acusación ha hecho estallar por los aires al colaborador de televisión, quien ha lanzado un comunicado para desmentir las declaraciones de la que fue su pareja entre 1997 y 1999. No obstante, no ha sido el único que ha querido pronunciarse, ya que la protagonista indirecta de esta historia, tampoco ha tenido reparo en reaccionar al respecto delante de los medios. Sin embargo, sus declaraciones han adoptado una postura muy diferente a las de Lequio, ya que ha preferido mostrarse completamente indiferente. «Me importa un pito», decía a su llegada al cumpleaños de Boris Izaguirre. «No es ninguna novedad que me nombre en algún programa de televisión […] Mira qué bien», añadía.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en Madrid. (Foto: Gtres)

Aprovechando su intervención con los medios, los reporteros también quisieron preguntarle por la inminente boda de su hermano, y esta aseguró que «tenía muchas ganas» y que ya tenía preparado «un pamelón» para complementar su outfit. Por su parte, Narcís Rebollo, su pareja, también comentaba que «la corbata no podía faltar». Unas declaraciones que, una vez más, ponen de manifiesto que las diferencias entre Eugenia y Cayetano han quedado atrás.

El comunicado de Alessandro Lequio

En medio del revuelo mediático que han ocasionado las declaraciones de Sonia Moldes, Alessandro Lequio ha querido desmentir por completo dichas informaciones emitiendo un comunicado urgente a través de su abogado, Tomás A. Ridruejo.

Alessandro Lequio en ‘El tiempo justo’. (Foto: Gtres)

«Me dirijo a ustedes en nombre y representación de Don Alessandro Vittorio Eugenio Enrique Lequio di Assaba y Torlonia en relación con las manifestaciones y múltiples publicaciones sobre unos hechos falsos que atentan contra los Derechos Fundamentales del Sr. Lequio», comienza el escrito, emitido por la revista Diez Minutos. Proseguía asegurando que Alessandro Lequio «no ha grabado ni tiene grabaciones íntimas de famosos ni de gente conocida», así como tampoco «tenía vídeos comprometedores de nadie ni de personas influyentes poderosas». «Además, don Alessandro Lequio no tenía ni tiene ninguna cámara de grabación en su dormitorio ni en ninguna otra parte de su casa», concluía.