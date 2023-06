Abrimos el álbum de fotos de la despedida de soltero de Íñigo Onieva en la ‘ciudad del porno’

Aunque han pasado ya dos días desde que Íñigo Onieva aterrizó en Madrid tras su viaje a Budapest con motivo de su despedida de soltero, no ha sido hasta ahora cuando el empresario se ha hecho eco de esta escapada con amigos a través de sus redes sociales. Pese a que todo apuntaba a que el futuro marido de Tamara Falcó iba a preferir mantener en el más absoluto hermetismo esta aventura junto a sus allegados, finalmente ha optado por compartir con sus más de 100 mil seguidores en Instagram una serie de instantáneas sobre cómo han ido sus días por Hungría.

El hermano de Alejandra Onieva ha hecho público un carrusel de ocho imágenes en las que aparece exprimiendo al máximo cada momento de su despedida de soltero bajo el título de «The Curris 🇭🇺». En todas ellas, Íñigo aparece posando frente a las cámaras junto a sus amigos en algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad mencionada, además de en algunos locales de ocio, demostrando así que ha sido un viaje entre amigos un tanto tranquilo y sin sobresaltos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

No obstante, hace unas horas ya se había dejado entrever a través de platós como el de El Programa de Ana Rosa que el novio de la marquesa de Griñón no tenía entre sus planes el de hacer partícipes a sus seguidores de su escapada a Budapest de manera íntegra, habiendo formado algo similar a un pacto de silencio con todos los asistentes a su celebración para así asegurarse de que ninguno de ellos subiría ningún tipo de contenido a las redes sociales que pudiera dejarle en mal lugar: «Decidieron Budapest porque no les daba tiempo ir a Argentina, que era el destino inicial, pero tienen pensado hacer este mismo viaje después de la boda», comenzaba explicando Leticia Requejo en el programa de las mañanas de Telecinco.

En cuestión de instantes, algunos de los compañeros de la periodista ponían en duda la «castidad» de este viaje tal y como a Tamara le hubiera gustado, sobre todo teniendo en cuenta que su futuro marido ha querido zanjar un pacto de «no descubrimiento» entre sus seres queridos para así preservar su intimidad, y por ende, todo lo que sucediera en la capital húngara: «Una despedida en una de las grandes capitales del porno da para muchas interpretaciones. Yo estuve en Budapest, es una ciudad extraordinaria, está bien y es muy divertida», confirmaba Alessandro Lequio, haciendo así que sus palabras pudieran exaltar, en cierto modo, a la hija de Isabel Preysler.

Sea como fuere, si algo tiene claro Íñigo es que no está dispuesto a repetir un escándalo como el que protagonizaba durante el pasado 2022 por su asistencia al festival Burning Man, en el cual fue captado por una cámara mientras se besaba con una misteriosa chica morena que dinamitaba su relación con Tamara temporalmente.