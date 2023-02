La crónica social de nuestro país sigue muy pendiente a los últimos pasos del juez Santiago Pedraz. Después de su polémica ruptura con Esther Doña, tan solo siete días después de anunciar su compromiso, parece ser que el magistrado de la Audiencia Nacional ha encontrado de nuevo el amor. Se trata de una mujer morena que es reconocida en los círculos legales y empresariales, donde su trabajo es respetado.

Precisamente, al tener esta afinidad por los mismos intereses profesionales es lo que llamó la atención del conocido juez. El nombre de la mujer que ha robado el corazón del juez Pedraz es Elena Hormigos Jiménez, así informaron en la tertulia de corazón de Federico Jiménez Losantos.

Prueba de que el juez ha recuperado la ilusión son las imágenes en las que han sido captados por la agencia Gtres donde muestran una gran complicidad. Se acarician y charlan mientras están sentados tranquilamente en la terraza de un restaurante. La pareja suele quedar al finalizar su jornada laboral para comer, siempre que sus compromisos profesionales así se lo permiten. Se trata de la primera pareja que se conoce de Santiago Pedraz tras romper su romance con Esther Doña el pasado verano.

La reacción de Esther Doña

Como era de esperar, tras salir a la luz esta información que ha provocado una vorágine de reacciones en el papel cuché, lo más buscado era el testimonio de su ex, quien reapareció horas después en el programa en el que colabora, Y ahora Sonsoles, presentado por la propia Sonsoles Ónega.

La viuda de Carlos Falcó aseguró que “ninguna mujer tiene futuro con el juez”. “Ellos se reúnen siempre en un sitio en Almagro y sí que a veces he coincidido con esta señora», contó Esther Doña, aclarando que nunca notó que hubiera química entre ellos porque durante «el tiempo que ha estado conmigo en ningún momento he sentido que tuviese intenciones con una tercera o que estuviese fabulando algo, menos en el último mes».

La contertuliana explicó que no notó que había algo entre ellos, aunque sí que indicó que cuando estaban juntos empezó a tener un comportamiento un tanto extraño. «En los muchos de los viajes que hacíamos se hacía las fotos él solo y yo le decía ‘vamos a hacernos la foto juntos’. Una de las veces que me enfadé fue porque nos hicimos un selfie y el juez decidió recortarla, para salir él solo”, dio a conocer sobre uno de los episodios que vivió junto a su ex.

Asimismo, Esther doña, reveló que Santiago Pedraz es consciente de que genera cierto interés mediático, sobre todo, por sus relaciones amorosas. «Él está muy pendiente de todo lo que sale de él. No creo que tenga un prototipo de mujer, han pasado muchas por su vida. Ninguna señora tiene futuro con él”, sentenció.