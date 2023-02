Isabel Preysler no está sola: Iker Jiménez, el nuevo ‘enemigo’ de Mario Vargas Llosa

Pese a que uno de los principales motivos de su ruptura con Isabel Preysler era su elevada presencia mediática, Mario Vargas Llosa no ha dejado de copar titulares en las últimas semanas. Hace tan solo unos días, el Premio Nobel acaparaba las miradas internacionales al celebrarse su ceremonia de ingreso en la Academia Francesa, a la cual acudieron su ex esposa e incluso Juan Carlos I. Una buena nueva que tenía lugar justo después de que la madre de Tamara Falcó se dirigiera públicamente a su ex para pedirle que no dedicara sus textos de manera indirecta a sus hijos, algo que el escritor negaba rotundamente. Sin embargo, podría decirse que la también conocida como «reina de corazones» no es la única famosa a la que el peruano no le cae especialmente bien, habiéndose sumado a esta lista un «enemigo» completamente inesperado.

Este no es otro que Iker Jiménez. Con motivo de la última emisión de Cuarto Milenio, el emblemático presentador aprovechaba para hacer un llamamiento hacia el escritor con cierto malestar, sobre todo teniendo en cuenta que este último no habría sido del todo amable con el comunicador. Para contextualizar hace falta remontarse hasta hace cuatro décadas, cuando en Perú tenía lugar un asesinato múltiple de ocho periodistas que más tarde fue bautizado como Masacre de Uchuraccay. Sin duda alguna, una triste noticia para la que el ex marido de Patricia Llosa fue elegido como investigador, razón por la que Iker contactó con el de inmediato para conocer su testimonio y tratar el tema en plató. Lo que no podía llegar a imaginar el maestro de ceremonias era que el peruano no respondería a la petición, manteniéndose en un hermético segundo plano: «Le dije: don Mario, usted vio aquello… Y usted con un antropólogo dijo que no era cuestión política, que aquellas personas vivían en otro mundo, aquellas cámaras de fotos les asustaron, y los ajusticiaron con un exorcismo. Como se exorciza al que viene de otro mundo, casi como una aparición», comenzaba explicando, para después hablar con decepción sobre cómo reaccionó el escritor al mensaje: «Para él fue muy tortuosa, pero cuéntenme qué vieron. Sería el momento. Sigo esperando la respuesta…”, zanjaba, demostrando así que no ha obtenido del ex de la conocida como “reina de corazones» la información que esperaba.

De esta manera, Mario ha demostrado estar inmerso en una nueva etapa de su vida que nada tiene que ver con lo anterior. Uno de los principales deseos de Vargas Llosa no era otro que el de seguir siendo noticia aunque únicamente por lo profesional, dejando atrás lo privado. Algo que parece estar consiguiendo muy poco a poco, ya que únicamente ha acaparado la primera plana mediática por asuntos que le conciernen en lo meramente laboral, habiendo «recuperado su libertad» como él mismo confesaba para Paris Match con total sinceridad.