Hugo Castejón, ex pareja de Marta Sánchez, detenido tras una pelea: todo lo que se sabe
Hugo Castejón llegó al Hospital Universitario de La Princesa (Madrid) escoltado y esposado
El que fuera pareja de Marta Sánchez acudió al centro médico porque presentaba lesiones
Hugo Castejón, ex pareja Marta Sánchez, ha sido detenido por la policía. Así lo ha anunciado en exclusiva, desde el plató del programa Vamos a ver, Marisa Martín Blázquez, quien ha confirmado que el ex concursante de Gran Hermano VIP llegó al Hospital Universitario de La Princesa de la ciudad de Madrid el pasado sábado, 31 de enero, escoltado y esposado.
«Me cuentan que parece que fue con motivo de una pelea que protagonizó. […] Yo estaba intentando ponerme en contacto con él, pero no me coge el teléfono», añadía la periodista citada, señalando que acudió al centro médico porque estaba herido y tenía lesiones como consecuencia del altercado.
Hugo Castejón en el plató de ‘Gran Hermano VIP’. (Foto: Gtres)
Por ahora, son pocos más los datos que se conocen al respecto, ya que Hugo, además de que ha decidido no responder las llamadas de los periodistas, tampoco se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. De hecho, en sus redes sociales, la última publicación que ha compartido corresponde al 26 de enero, fecha en la que compartió un carrusel de fotografías posando en la orilla del mar Caribe de Jamaica.
Ver esta publicación en Instagram
La vida de Hugo Castejón alejado del foco mediático
Hugo Castejón se dio a conocer públicamente a raíz de su relación sentimental con Marta Sánchez. Mantuvo un noviazgo con la cantante que tan solo duró un año (de 2013 y 2014) pero tras su ruptura, su nombre continúo siendo de gran interés en la crónica social de nuestro país. Tanto es así que en 2018 fue fichado por Mediaset para convertirse en concursante de Gran Hermano VIP 7, una edición en la que convivió con figuras conocidas de diferentes ámbitos como Mila Ximénez, Antonio David Flores, Anabel Pantoja, Noemí Salazar o Gianmarco Onestini, entre otros.
Marta Sánchez y Hugo Castejón. (Foto: Gtres)
Tras su paso por el reality de Telecinco, Hugo decidió poner fin a su carrera como director de Financiación e Inversores del ICEX-Invest in Spain y dedicarse a la música. De hecho, en la biografía de su perfil oficial de Instagram se describe como cantante.
*Texto en elaboración*