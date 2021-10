‘El Hormiguero’ | Lolita Flores desvela su problema de salud: «he tenido que suspender funciones»

Lolita Flores solo lleva tres programas como colaboradora de El Hormiguero y lo cierto es que la salud no parece acompañarla. Si durante su estreno mostró una gran afonía, producida durante la boda de su hija Elena Furiase, este lunes la cantante y actriz ha desvelado que se ha visto obligada a cancelar sus funciones de aquí hasta el próximo año. Es decir, que necesita dos meses de reposo para volver a subirse al escenario. Una situación preocupante de la que ha hablado durante la tertulia con Pablo Motos y los otros colaboradores y es que el presentador ha querido saber porqué lleva una faja.

«He tenido un fuerte ataque de ciática», ha comenzando explicado la madrileña, que se tuvo que hacer una resonancia en la que le vieron «que tengo las lumbares un poco fastidiadas». Para ponerle remedio va a tener que usar una faja durante las próximas semanas, de ahí que haya tenido que cancelar sus próximos compromisos profesionales. «He tenido que suspender las funciones de teatro», ha desvelado la artista, que ha contado que el programa de Antena 3 es una excepción porque no tiene que estar de pie, «aquí puedo estar porque estoy sentadita en una silla con la fajita y me tratan todos como si me fuera a romper», ha dicho, halagando al equipo y a sus compañeros.

A pesar de que no entraba en sus planes hacer este parón, la hija de la mítica Lola Flores se lo ha querido tomar con humor y ha bromeado con sus compañeros, «no estoy virgen, pero entera sí». Y si bien quizás podría incorporarse antes al trabajo teatral, ha optado por aprovechar y descansar hasta que llegue el 2022. «Esto no es para toda la vida, no sé si estaré en 15 días o un mes… Llevo mucho en el teatro y quiero descansar hasta el año que viene, que ya tengo cosas en mente que quiero hacer».

El reciente problema de salud de @sarandonga55: “Ha tenido que suspender funciones” #BeckyGEH https://t.co/XH0j3eOw9q — antena 3 (@antena3com) October 4, 2021



Un tiempo que no solo le vendrá bien para recuperarse y volver con la mayor de las energías, también para preparar nuevos proyectos y poder estar en familia, sobre todo con el pequeño de la familia, con el que se le cae la baba. Su cita semanal con El Hormiguero también está dentro de sus planes y apunta a que seguirá sentada en la mesa junto a Juan del Val, Glòria Serra y Rubén Amón.

Un parón que necesitaba

A comienzos de mes Lolita Flores alertaba a sus fans al asegurar en su perfil de Instagram que «no estoy pasando por el mejor momento de mi vida». Si bien matizó que tampoco era el peor, no terminó de tranquilizar a sus seguidores, que ahora además están pendientes de su problema físico. «Las circunstancias se acumulan y yo, libre, mujer y madre, me debo a los míos artista siempre mujer más que nunca. No necesito compasión sino ser yo misma. No quiero que me pasen la mano por el lomo, como a los perros, fiel amante de ellos y echo mucho de menos al mío que se me murió hace unos meses, pero para perra yo, callejera, canalla y estrella, fiel e infiel conmigo misma», escribía en el mencionado post.