Los hijos de Concha Velasco, grandes ausentes en el último homenaje a la artista

Concha Velasco falleció el 2 de diciembre en Madrid, concretamente en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. Es una fecha que nadie olvida, sobre todo los amantes del cine y su familia ha hecho que el público todavía la siga teniendo presente. Este viernes ha tenido lugar un nuevo homenaje en la capital, aquella ciudad que convirtió a Conchita, como le llamaban sus íntimos, en un mito.

Paco Marsó y Manuel Velasco, hijos de la dama de la interpretación, no han podido asistir al último evento que se ha celebrado en honor a su madre. Tienen agendas muy apretadas y la llegada del verano les ha impedido formar parte de la presentación de un folleto titulado El Madrid de Concha Velasco, publicado por Madrid Film Office.

Las primas de Concha Velasco durante el homenaje. (Foto: Gtres)

La capital fue testigo de algunos de los momentos más importantes en la vida de Concha. Una de sus primas se ha desplazado hasta el citado acto y ha reproducido un emotivo discurso. Esperanza Varona, Ángeles Varona y María Jesús Varona, primas de la intérprete, han representado a la familia.

«Concepción Velasco, nuestra Chiti como la llamábamos en la intimidad de nuestra familia, ha desarrollado su gran mayoría de producción cinematográfica en la Comunidad de Madrid (…) La primera película que se piensa cuando se habla de Concha Velasco es inevitablemente Las chicas de la Cruz Roja (…) Cuando se entona la mítica canción La chica yeyé nos trasladamos a otro escenario de Madrid: el Palacio de los Deportes».

Así era Concha Velasco cuando se bajaba del escenario

Las primas de Concha han desvelado cómo se portaba la artista cuando se bajaba del escenario y se apagaban los foocs. «Era igual, o sea ella no hacía distinción. En familia era muy graciosa, contaba sus propias anécdotas, lo pasábamos muy bien, pero era como era con el público. Era una persona súper entregada y sabiendo quién era quien la tenía en el sitio donde ha estado siempre: el público».

Las primas de Concha Velasco durante el homenaje. (Foto: Gtres)

Una de las grandes virtudes de Velasco era que trataba a todo el mundo por igual y además tenía una relación fantástica con la prensa. Hablaba con todos lo periodistas antes y después de sus obras y estuvo concediendo entrevistas hasta el final de sus días.

La última etapa de su vida estuvo marcada por una noticia que dio mucho de qué hablar: su traslado a una residencia. Concha adoraba a sus amigos, no tenía secretos con ellos y contó con total normalidad que había dejado su casa para instalarse en un centro especializado. Esta información generó mucho revuelo y Manuel Velasco tuvo que dar un paso adelante.

Manuel no está acostumbrado a estar en el foco, pero hizo un esfuerzo por su madre. Por eso ha extrañado que ahora se haya ausentado del homenaje que ha tenido lugar en Madrid. Las primas de la artista insisten en que afortunadamente la familia es grande y pueden ir turrándose para que siempre haya alguien.

Manuel Velasco se aparta del foco mediático

Manuel Velasco, con su madre en el teatro. (Foto: Gtres)

Ha dado varias entrevistas e incluso ha estado en el plató de Y ahora Sonsoles opinando sobre temas de actualidad. Sin embargo, Manuel prefiere estar detrás de las cámaras y en cuanto ha encontrado la oportunidad se ha apartado del foco.

No obstante, si hubiera podido habría asistido a la presentación del folleto de su madre, pero no tuvo tiempo. «Nosotras estamos aquí porque Manuel, que no puedo ir, que no puedo ir, ¿podéis venir? Claro, hombre, lo que podamos hacer… Estamos supliendo sus faltas y ahí estamos», ha comentado la prima de Concha para zanjar las dudas.