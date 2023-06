Nadia Jémez retrata a Piqué: «Se saltó todos los semáforos y entró en un parking a 100 km/h»

Gerard Piqué se ha visto envuelto en un nuevo escándalo y una vez más es su comportamiento público el que queda en tela de juicio. Nadia Jémez se ha hecho viral al dejar en muy mal lugar al exjugador. ¿El motivo? Una experiencia personal que vivió junto a él en Barcelona.

En primer lugar, hay que presentar a esta joven que adquiere voz para contar en primera persona los motivos por los que desconfía de Piqué. Con 317.000 seguidores en Instagram, Nadia es hija del entrenador de fútbol Paco Jémez y se desenvuelve como influencer. No obstante, también ha participado en televisión pues fue concursante de Pesadilla en el paraíso. En lo personal, ha sido objeto de interés público por haber mantenido hasta hace bien poco una relación sentimental con el youtuber xBuyer, que precisamente tiene un equipo en la Kings League de Piqué.

Nadia Jémez se encontraba haciendo un directo de Instagram cuando salió a relucir el nombre de Gerard Piqué. En ese momento se atrevió a contar una anécdota: «Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Y también… Lo voy a contar», empezaba diciendo.

Estas palabra servían como entremés de la experiencia personal que la joven vivió con el ex de Shakira: «Una vez iba con él en el coche y le pareció súper bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto. Además, entró a 100 y pico km/h de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira, no puedes entrar así en el parking’ y el le contestó fatal, algo así como ‘Sí, vale, genial. Cómprate un amigo». Y yo diciendo: ‘Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?’ No me lo podía creer»», ha relatado.

«Me hizo pasar una vergüenza. No es una persona que me inspire confianza. Creo que ha sido la primera y la última vez que me he visto con esta persona. Tenía muchas ganas de contarlo», finalizaba.

En este punto, cabe destacar que Piqué ha tenido varios problemas con las autoridades por delitos contra la seguridad vial. El más conocido fue cuando tuvo que pagar una multa de 48.000 euros por conducir sin puntos del carné. Asimismo, también se encaró con miembros de la Policía Local de Barcelona por estacional indebidamente su vehículo.

El relato de Nadia Jeméz se ha ido viralizando poco a poco, pero ha tenido que afrontar las críticas. Muchos de sus fans le apoyaban, pero otras muchas personas acusaron a la creadora de contenido de haberse inventado la anécdota para obtener relevancia y que todo el mundo hablase de ella.