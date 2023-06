Sin tregua para Carlos III. El monarca no está teniendo unos primeros meses de reinado sencillos, sino más bien todo lo contrario. A las polémicas de su hijo menor, el príncipe Enrique, o de su hermano el duque de York, se suma la popularidad de los príncipes de Gales, a los que muchos británicos preferirían ver como monarcas. Más allá de temas relacionados con la familia, lo cierto es que la gestión del nuevo rey tampoco está exenta de polémica. De hecho, tal como ha trascendido, Carlos se ha visto indirectamente salpicado por un llamativo escándalo de índole sexual que tiene en vilo al Reino Unido.

Se trata de un tema relacionado con el presentador británico Phillip Schofield, con el que el monarca ha decidido cortar toda relación después de que el comunicador haya estado envuelto en una fuerte polémica. El monarca, consciente de todos los problemas que a su hermano el duque de York le ocasionó su relación con Jeffrey Epstein, quiere evitar a toda costa verse salpicado por escándalos que, en el fondo, ni le van ni le vienen.

Phillip Schofield era, hasta ahora, el presentador del programa This Morning, uno de los más populares de la televisión británica. Sin embargo, ha sido despedido de manera fulminante después de admitir que ha tenido una aventura con una compañera y que mintió para encubrirla. Además, era embajador de la organización Prince’s Trust, una de las iniciativas más importantes del actual monarca.

Desde el entorno del Rey han confirmado el cese de las colaboraciones de Schofield con la iniciativa fundada por el hijo mayor de la Reina Isabel a finales de los años setenta. Un portavoz de Prince’s Trust ha asegurado que «a la luz de las recientes declaraciones de Phillip, hemos acordado con él que ya no es apropiado trabajar juntos».

Una decisión tajante y muy acertada por parte del monarca, para evitar verse salpicado por un escándalo que se ha convertido en uno de los temas más polémicos del Reino Unido y que acapara titulares día tras día, sobre todo, desde que el protagonista ofreciera su versión directa.

Fue el pasado mes de abril cuando Schofield y su copresentadora Holly Willoughby protagonizaron un sonado episodio que generó controversia en Reino Unido. La pareja de presentadores debería haber aparecido junta en antena después de que Schofield se ausentara para comparecer como testigo en el juicio a su hermano Timothy, condenado por delitos sexuales contra menores.

Poco después, el presentador volvió al trabajo, pero no así su compañera que, presuntamente, se retiró durante una semana por una enfermedad -herpes zóster-. Sin embargo, esta situación provocó que los tabloides comenzaran a especular sobre la mala relación. Aunque en un primer momento ambos intentaron evitar que fuera evidente la falta de química entre ambos, después de que el presentador abandonara el programa y su compañera se marchara de vacaciones, el pasado viernes Schofield se sinceró sobre las causas de su salida. «Hago esta declaración a través del Daily Mail, con el que ya me he disculpado personalmente por haber engañado, a través de mi abogado al que también engañé, sobre una historia que querían escribir sobre mí hace unos días. Lo primero que quiero decir es: ‘Siento profundamente haberles mentido a ellos y a muchos otros sobre una relación que tuve con alguien que trabajaba en This Morning», dijo en un comunicado.

El comunicador explicó que había tenido una relación consentida con un colega más joven. Schofield ha recalcado que, «contrariamente a lo que se ha especulado, aunque conocí a ese hombre cuando era un adolescente y me pidió que le ayudara a entrar en la televisión, no fue hasta que empezó a trabajar en el programa cuando se convirtió en algo más que una simple amistad. Esa relación fue imprudente, pero no ilegal. Ahora ha terminado». El presentador también ha revelado que cuando salió del armario lo hizo por voluntad propia: «Nadie me ‘obligó’ a salir. Ni yo ni nadie, que yo sepa, ha emitido nunca un requerimiento judicial, superior o de otro tipo, sobre mi relación con este colega, nunca fue desplazado ni despedido por mí o a causa de mí».

A pesar de que esta confesión por parte de Schofield ha contribuido a que la situación se estabilice un poco, lo cierto es que uno de los antiguos presentadores del espacio no ha dudado en avivar la polémica. En unas declaraciones al Daily Mail ha puesto en el punto de mira a Schofield y Willoughby: «Nos mintieron. Nos sentimos avergonzados y abochornados cuando vemos esas fotos, cuando vemos las penurias por las que tienen que pasar algunas personas torturadas por su sexualidad y esto era una tapadera para otra cosa. Nos sentimos enfadados, nos sentimos utilizados», ha sentenciado.