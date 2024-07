Es una de las noticias bomba del momento. Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk se han convertido en dos de los protagonistas de la crónica social de nuestro país tras haber salido a la luz que su amistad es más que especial. Si bien en un inicio negaron estar juntos, este miércoles, 24 de julio, unas imágenes de ellos juntos corroboraban todo lo contrario.

En medio de todo lo que está ocurriendo en torno a esta polémica relación que los ha colocado en la primera plana mediática, la que fuera protagonista de El Príncipe ha tomado una importante decisión: ha desactivado algunos de los comentarios habilitados en su perfil de Instagram.

Hiba Abouk es criticada en la Red. (Foto: Redes sociales)

Lluvia de comentarios negativos

En las últimas horas, Hiba Abouk, que suele ser activa en la cuenta de la citada plataforma social, ha quitado la opción de comentar en algunas de sus fotografías. Si bien tiene tres imágenes fijadas que aparecen la primera fila, la primera estampa sí está habilitada para que los internautas escriban su opinión mientras que en las dos siguientes no.

Han sido varios los usuarios los que no han tardado en opinar sobre su relación con el jinete. «¿Cómo has podido caer tan bajo de estar con Escassi?», «No entiendo cómo seguís cayendo con este tío. Increíble», «¿En qué estás pensando?», «Has caído en lo peor. Dejo de seguirte», «Que manera de ensuciar tu carrera», «Te ha tocado el euromillón…», «Hay que estar bien desesperada», «Vaya ojo tienes para los hombres», «Dios mio… la cabeza se te fue pero bien…», han sido algunos de los escritos que se pueden leer en la Red.

Los usuarios de la Red critican a Hiba Abouk. (Foto: Redes sociales)

Después, en los siguientes post, la actriz ha dejado activa la opción de escribir comentarios, aunque, por ahora, no hay críticas sobre su relación con Escassi.

Hiba Abouk, pillada con Escassi

Fue a principios de julio, cuando trascendió que Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi habían mostrado una actitud cómplice en el encuentro que tuvieron en Jerez con motivo de la fiesta organizada por José Luis López Fernández, conocido como El Turronero, quien organizó la primera comunión de su nieta Carlota por todo lo alto.

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, en Túnez. (Foto: Telecinco)

Tras esto, la actriz negó tener una relación con Álvaro Muñoz Escassi. Fue en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barjas donde fue vista por las cámaras de Gtres. Lejos de evitar pronunciarse sobre su acercamiento con Álvaro, expresó lo siguiente: «No hay ninguna relación, hay una amistad como bien lo ha dicho él y ya está. Está todo más claro que el agua», dijo. Y es que, cabe destacar que los encuentros entre ambos han sido continuos pese a la negativa de ambos.