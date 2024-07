Cronología de la triple ‘pillada’ de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi

Se han empeñado en negar que hubiera nada entre ellos, pero lo cierto es que entre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi hay mucho más que una amistad. Prueba de ello son las imágenes que, este miércoles, han visto la luz de la dupla disfrutando de una comida romántica en un conocido restaurante italiano de Madrid. En las fotografías, Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk se muestran, muy cómplices, entrando y saliendo por la puerta de atrás del establecimiento, que se encuentra en un callejon, muy cerca del parque de El Retiro de la capital madrileña, para evitar ser vistos.

Estas instantáneas, según ha trascendido, fueron tomadas el pasado día 18 de julio, si bien no serían las únicas que existen de la actriz y el ex jinete juntos. Pues los encuentros entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk han sido continuos en las últimas semanas. Especialmente, desde que se hicera pública la sonada ruptura de él con María José Suárez después de más de tres años juntos.

Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron hace pocas semanas en las grabaciones de la próxima edición MasterChef Celebrity, que cuenta con la actriz entre los concursantes y con el ex jinete como invitado especial tras haber sido finalista de la anterior emisión del talent de cocina. Después, ambos coincidieron en la fiesta que organizó el empresario José Luis López, más conocido como El Turronero, en Jerez de la Frontera, con motivo de la Primera Comunión de su nieta; siendo precisamente esta la cita que desató todo tipo de especulaciones sobre la relación de Escassi e Hiba, por el cariño que se mostraron. Y eso que la intérprete de El Principe se encargó de desmentirlo, muy seria y con el gesto enfadado: «Con Escassi no hay nada, no nos estamos conociendo ni dándonos una oportunidad de ningún tipo. No hay ninguna relación, hay una amistad, como bien ha dicho él. Está todo más claro que el agua», dijo.

Escapada romántica a Túnez y Cádiz

Entre este primer encuentro de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba y el plasmado en la revista Semana este mismo miércoles, el jinete y la actriz no han perdido el tiempo. La que ha sido ya calificada como «pareja bomba del verano», se escapó a Túnez para disfrutar de unos días de vacaciones entre los días 11 y 13 de julio. Según la citada publicación, Escassi e Hiba se alojaron en el exclusivo hotel Only Adults La Badira, del país de África del Norte. Un resort de lujo con increíbles al mar, situado en Hammamet. Una información para la que han aportado más detalles en Así es la vida. «Se levantaron, se cogieron de la mano, bajaron hasta la orilla y ahí se les ve cómo se abrazan, se besan y se meten en el agua. Estaban lanzándose agua, se les veía muy juguetones, como un par de adolescentes».

Asimismo, Escassi e Hiba han pasado también unos días en Cádiz, según adelantó en la mañana de ayer el periodista Pepe del Real en el programa Vamos a ver, en Telecinco. Según el colaborador del espacio que presentan Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro, Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi disfrutaron de un día de playa en solitario, y también junto a los respectivos hijos de ambos. «Os puedo decir que están en este momento disfrutando de una escapada romántica, ella había estado como invitada especial de Startlight y me cuentan que se habría desplazado a una conocida localidad gaditana, con sus hijos y la cuidadora, y que estarían disfrutando de unos días en compañía, Álvaro e Hiba juntos en una playa», contó.